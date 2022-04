VDKi: Zákaz dovozu ruského uhlia povedie ku krátkodobému zvýšeniu cien

Berlín 8. apríla (TASR) - Zákazu dovozu uhlia z Ruskej federácie, ktorý schválila Európska únia (EÚ), povedie ku krátkodobému zvýšeniu cien, kým budú dostupné alternatívne dodávky na stabilizáciu nákladov. Uviedla to piatok asociácia nemeckých dovozcov uhlia VDKi.



Plánované ukončenie dovozu uhlia z Ruska je základným kľúčovým bodom piateho balíka sankcií proti Moskve, ktorý tento týždeň navrhla Európska komisia v reakcii na zabitie civilistov v ukrajinskom meste Buča.



"VDKi sa domnieva, že ceny sa v krátkodobom časovom horizonte zvýšia v dôsledku zmeny toku tovaru a nedostatku uhlia určitých kvalít," uviedla skupina v tlačovej správe.



Asociácia s odvolaním sa na prieskum medzi svojimi 44 členskými spoločnosťami, ktoré väčšinou dovážajú uhlie pre nemecké elektrárne, oceliarne, zlievarne a dodávateľov tepla, uviedla, že v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte až 60 % z nich očakáva, že ceny zostanú stabilné.



V stredu VDKi vyhlásila, že alternatívne dodávky budú k dispozícii počas zimnej sezóny, keď je dopyt najvyšší.



Nemecko vlani doviezlo približne 18,2 milióna ton ruského uhlia na výrobu elektriny a 2,3 milióna ton na iné účely, čo predstavuje asi polovicu z jeho celkovej potreby.



Podľa VDKi obchodníci a spotrebitelia sa už od septembra začali odvracať od Ruska pre problémy v logistike.



Zákaz dovozu ruského uhlia do EÚ, prvý v energetickom sektore, nadobudne platnosť od polovice augusta, teda o mesiac neskôr, ako sa pôvodne plánovalo, po tlaku Nemecka na odloženie tohto opatrenia.



Karen Pittelova z výskumného inštitútu Ifo v tejto súvislosti uviedla, že zákaz dovozu ruského uhlia bude "z krátkodobého hľadiska nepohodlný, ale zvládnuteľný".



Rusko v reakcii na embargo vyhlásilo, že môže predávať uhlie inde. Popiera, že by sa zameriavalo na civilistov počas toho, čo nazýva "špeciálna vojenská operácia" na Ukrajine.