VDMA: Nemecké strojárske firmy by zhoršenie v bankovom sektore zvládli

Frankfurt nad Mohanom 29. marca (TASR) - Nemecké strojárske podniky pozorne sledujú vývoj v bankovom sektore, ktorý zaznamenal v minulých týždňoch prudké výkyvy a sú pripravené aj na prípadné zhoršenie situácie. Uviedlo to Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Od finančnej krízy v roku 2009 nemecký strojársky sektor stabilne zvyšoval efektivitu a investoval do výrobných zariadení a inovácií," povedala Bianca Illnerová z VDMA. Združenie reprezentuje približne 3500 nemeckých spoločností v strojárskom sektore a jeho členmi sú napríklad Thyssenkrupp, Siemens Energy či Heidelberger Druckmaschinen.



Zástupcovia VDMA reagovali na vývoj na bankovom trhu, ktorý nasledoval po krachu dvoch regionálnych bánk v USA v krátkom slede po sebe. Pád Silicon Valley Bank a Signature Bank výrazne oslabil dôveru investorov a viedol k prepadu akcií viacerých bánk vrátane európskych. Do problémov sa dostala aj veľká švajčiarska banka Credit Suisse, ktorú s podporou vlády a centrálnej banky prevzal jej väčší rival UBS. Výrazný pokles akcií neskôr zaznamenala aj najväčšia nemecká banka Deutsche Bank.



"Vo všeobecnosti je strojárstvo vysoko závislé od stabilného bankového sektora, keďže firmy potrebujú úvery na investície a pracovný kapitál," povedala pre agentúru Reuters Illnerová, ktorá stojí na čele firemného poradenstva VDMA. "Z tohto dôvodu veľmi pozorne sledujeme výkyvy vo finančnom sektore, avšak celkovo je strojársky sektor dostatočne odolný a pripravený aj na prípadné zhoršenie bankovej krízy," dodala.