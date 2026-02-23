< sekcia Ekonomika
Vývoz nemeckých strojárskych podnikov vlani klesol
Export nemeckých strojárskych firiem klesol vlani oproti roku 2024 o 1,8 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 23. februára (TASR) - Nemecké strojárske podniky zaznamenali v minulom roku slabší export, čo je dôsledok obchodných sporov s USA a slabšieho biznisu na čínskom trhu. Uviedlo to v pondelok Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Export nemeckých strojárskych firiem klesol vlani oproti roku 2024 o 1,8 %. Po úprave o infláciu boli výsledky ešte horšie a pokles predstavoval 3,3 %.
Celkovo sa v minulom roku z Nemecka vyviezli stroje a zariadenia v hodnote 198,5 miliardy eur. Podľa údajov VDMA klesla aj produkcia, rozsah poklesu bol však po úprave o infláciu o niečo miernejší než v prípade exportu a dosiahol 2,6 %.
„Sú to najmä americké dovozné clá, rastúci protekcionizmus a s tým súvisiaca neistota vo svete, čo zasahuje na export orientovaný strojársky priemysel,“ povedal hlavný ekonóm VDMA Johannes Gernandt.
Biznis tohto sektora v rámci Európskej únie sa udržal na solídnej úrovni. Napriek tomu export nemeckých strojárskych podnikov do ostatných štátov EÚ klesol celkovo o 0,3 %.
Horšie sa vyvíjal obchod s USA. Vývoz na tento trh, najdôležitejší samostatný trh pre nemecké strojárske firmy, klesol vlani o 8 % na necelých 25,2 miliardy eur. Výrazne klesol aj vývoz do Číny, ďalší kľúčový trh. Pokles dosiahol 8,2 %.
Svetlým bodom je rastúci export do krajín Blízkeho východu a do štátov Južnej Ameriky, ktoré sú členmi obchodného združenia Mercosur. V rámci EÚ sa pozitívne vyvíjal export nemeckých strojárskych podnikov na taliansky a španielsky trh, kde zaznamenal rast.
