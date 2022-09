VDV: Lacný mesačný cestovný lístok v Nemecku pomohol znížiť emisie

Berlín 3. septembra (TASR) - Lacný mesačný lístok na verejnú dopravu v Nemecku, ktorý vláda zaviedla na letné mesiace v rámci balíčka opatrení na boj s vysokou infláciou a drahými palivami, priniesol úspory emisií uhlíka vo výške takmer dva milióny ton. Uviedlo to tento týždeň priemyselné združenie dopravcov VDV. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Mesačný lístok za deväť eur s celoštátnou platnosťou sa vzťahoval na cesty vlakom, autobusom, metrom, električkou i na trajekty v Berlíne a v Hamburgu. V Nemecku sa už rozbehla diskusia o jeho predĺžení, keďže program sa skončil v stredu 31. augusta.



Združenie verejnej dopravy VDV odhadlo úspory v súvislosti s emisiami na 1,8 milióna ton, čo je ekvivalent ročnej produkcie oxidu uhličitého (CO2) z takmer 388.000 vozidiel.



Jeden z 10 užívateľov lístka uviedol, že ho to inšpirovalo použiť verejnú dopravu namiesto auta na aspoň jednu cestu týždenne podľa prieskumu, do ktorého sa zapojilo 6000 ľudí.



Celkovo sa za tri mesiace predalo v Nemecku 52 miliónov týchto lístkov. Z lacného cestovného profitovalo aj 10 miliónov ľudí, ktorí už mali pravidelné mesačné lístky na mestskú hromadnú dopravu (MHD).



Nemecký kancelár Olaf Scholz označil toto opatrenie za "jeden z najlepších nápadov", ktorý jeho vláda predstavila, a sľúbil, že bude rokovať o tom, či by mohlo existovať dlhšie.



Keďže inflácia ďalej stúpa a zastavenie jej rastu je zatiaľ v nedohľadne, pribúdajú výzvy na predĺženie mimoriadne lacného cestovania aj na jeseň a v ďalších mesiacoch roka. Minister financií Christian Lindner však upozornil, že by to stálo štátnu pokladnicu "viac ako 14 miliárd eur".



Scholzovi sociálni demokrati už údajne navrhli mesačný lístok za 49 eur. Vzhľadom na to, že rokovania o tom sa zrejme budú vliecť, niektoré okresy zvažujú vlastné kroky. Berlín napríklad naznačil plány ponúknuť deväťeurový mesačný lístok na cestovanie v rámci mesta na posledné tri mesiace roka.