STU spolu s Matador Group vyvíjajú prototyp pľúcneho ventilátora

Bratislava 25. marca (TASR) - Dostatok prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu môže v najbližších týždňoch rozhodnúť o tom, ako sa na Slovensku medicínsky zvládne situácia v súvislosti s rozšírením nového koronavírusu. Preto začala Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave spolu s Matador Group vyvíjať prototyp pľúcneho ventilátora. TASR o tom informoval hovorca STU Fedor Blaščák.



Podľa údajov Inštitútu zdravotnej politiky na Slovensku "kapacitne rátame, že bez obmedzení bude náš systém schopný zvládnuť 550 ventilovaných pacientov s ochorením COVID-19." Podľa analytikov je možné, že v najhoršom momente nákazy môže na Slovensku potrebovať dýchací prístroj aj viac ako 3000 ľudí. "Preto sme spustili interný výskumný projekt, aby sme spoločne s kolegami zo STU čo najrýchlejšie vyrobili prototyp pľúcneho ventilátora. Vývoj prototypu zafinancujeme. Do projektu vložíme aj ďalšie odborné a materiálne kapacity," uviedol prezident Matador Group Štefan Rosina.



Rektor STU Miroslav Fikar vysvetlil, že STU vkladá do projektu najlepších odborníkov. Ide o tím okolo Jána Vachálka zo Strojníckej fakulty a vývojárov z Fakulty elektrotechniky a informatiky pod vedením Františka Duchoňa, ktorí deklarovali schopnosť vyrobiť prototyp aj s vylepšeniami.



Východiskom pre vývoj prototypu je vedecká štúdia z roku 2010. "Americkí autori prototyp jednak vyrobili, jednak publikovali aj dáta z meraní, takže sa máme o čo oprieť. Preštudovali sme to a veríme, že na ňom dokážeme aj niečo vylepšiť. V tíme je desať až 12 strojárov a robotikov. Vývoj konzultujeme s lekárskymi špecialistami z oblasti anestéziológie," uviedol riaditeľ Národného centra robotiky a profesor na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU František Duchoň.



Podobné iniciatívy výroby prototypov sa rozbiehajú v mnohých krajinách.