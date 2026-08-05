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Vedeli ste? Dúhový efekt na mäse nemusí byť ešte známkou jeho kazenia

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Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Takzvaný „dúhový efekt“ na mäse je vo väčšine prípadov normálny optický jav.

Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Takzvaný „dúhový efekt“ na mäse je vo väčšine prípadov normálny optický jav a sám osebe nie je známkou kazenia. Ak sa však dúhový efekt objaví s ďalšími znakmi (zápach alebo slizký povrch mäsa), môže ísť o kazenie. Upozornila na to na sociálnej sieti Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

ŠVPS vysvetlila, že svalové vlákna v mäse sú usporiadané veľmi pravidelne. Keď je mäso nakrájané určitým smerom a dopadá naň svetlo pod vhodným uhlom, dochádza k ohybu svetla a výsledkom sú zelené, modré, fialové alebo dúhové odlesky, ktoré sa môžu meniť podľa uhla pohľadu. Tento efekt sa najčastejšie pozoruje na hovädzom mäse, šunke, roastbeefe alebo údeninách s hladkým rezom.

Ak mäso nemá nepríjemný alebo kyslý zápach, nie je slizké, bolo správne skladované v chlade a ešte neprekročilo dátum spotreby, tak potom samotný dúhový lesk nie je dôvodom na obavy,“ zdôraznili veterinári.

Ak sa však dúhový efekt objaví spolu s ďalšími znakmi - môže ísť o kazenie. „Tieto varovné znaky sú výrazne kyslý, hnilobný alebo amoniakový zápach, lepkavý alebo slizký povrch, nafúknutý obal, sivé, zelené alebo čierne škvrny, ktoré nie sú len optickým odleskom a zmeny konzistencie,“ priblížila veterinárna správa.

„Samotná farba nie je spoľahlivým ukazovateľom bezpečnosti. Aj pokazené mäso sa môže spočiatku zdať pomerne normálne. Preto sú pri posudzovaní dôležitejšie zápach, konzistencia a správne skladovanie než samotný dúhový odlesk,“ dodala ŠVPS.
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