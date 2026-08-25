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Vedenie a zamestnanci Volkswagenu budú rokovať o úspornom programe
Generálny riaditeľ skupiny Oliver Blume minulý týždeň zdôraznil, že doteraz prijaté opatrenia nepostačujú na obnovenie konkurencieschopnosti najväčšieho európskeho výrobcu automobilov.
Autor TASR
Wolfsburg 25. augusta (TASR) - Zamestnanci a najvyšší manažéri skupiny Volkswagen sa v utorok zídu na prvom zo série mimoriadnych stretnutí v hlavných nemeckých závodoch automobilky. Stretnutia v centrále spoločnosti vo Wolfsburgu zorganizovala zamestnanecká rada, ktorá vyzvala predstavenstvo, aby objasnilo plánovaný úsporný program, ktorý by mohol spôsobiť zrušenie až 50.000 pracovných miest a ohroziť budúcnosť štyroch závodov v Nemecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Generálny riaditeľ skupiny Oliver Blume minulý týždeň zdôraznil, že doteraz prijaté opatrenia nepostačujú na obnovenie konkurencieschopnosti najväčšieho európskeho výrobcu automobilov. Spoločnosť sa podľa neho nachádza v situácii, ktorú označil za „viac než kritickú“. Dozorná rada skupiny, ktorej súčasťou sú aj zástupcovia zamestnancov, v júli zamietla najnovšie návrhy na znižovanie nákladov.
Generálny riaditeľ skupiny Oliver Blume minulý týždeň zdôraznil, že doteraz prijaté opatrenia nepostačujú na obnovenie konkurencieschopnosti najväčšieho európskeho výrobcu automobilov. Spoločnosť sa podľa neho nachádza v situácii, ktorú označil za „viac než kritickú“. Dozorná rada skupiny, ktorej súčasťou sú aj zástupcovia zamestnancov, v júli zamietla najnovšie návrhy na znižovanie nákladov.