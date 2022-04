Vedenie agrorezortu rokovalo so zástupcami mlynárov a pekárov

Bratislava 12. apríla (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) sa v utorok stretol za rokovacím stolom so zástupcami producentov obilia, s mlynármi a pekármi. Ako uviedol odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, v súvislosti s konfliktom na Ukrajine všetci účastníci tzv. obilninovej vertikály informovali o svojej situácii. Šéf agrorezortu predstavil návrh opatrení, ktoré ponúka ako riešenie.



MPRV ubezpečilo, že aj napriek medializovaným informáciám o vývoji zásob obilia Slovensko má dostatočné kapacity na výrobu múky nielen pre vnútorný trh, ale aj na export. Využívanie kapacity produkcie múky (59 %), ako aj produkcie pečiva (54 %) ukazuje na zásadné rezervy v produkčnej výkonnosti.



Z rokovania so zástupcami tzv. obilninovej vertikály podľa agrorezortu vyplynulo, že nízka produkcia môže byť s najväčšou pravdepodobnosťou spojená so zastaranými technológiami, vysokou energetickou náročnosťou, ale nemá žiadnu spojitosť s vojnovým konfliktom na Ukrajine ani s pandémiou ochorenia COVID-19. Slovensko má totiž dlhoročne rovnakú produkčnú kapacitu tak výroby múky, ako aj pekárenských výrobkov.



"Chceme poprosiť všetkých hráčov na trhu, aby sa správali rozumne pri formulovaní svojich stanovísk. Časť celosvetovej produkcie pšenice pre konflikt na Ukrajine bude chýbať, ale nie je dôvod na paniku. Dlhodobo máme na Slovensku nadprodukciu obilia a tento vývoj sa očakáva aj pri tohtoročnej úrode. Bolo by ideálne, aby si spracovatelia pšenice vytvorili dostatočné zásoby a nenechávali priestor na špekulácie s touto komoditou," uviedol Vlčan.



Zvyšovanie cien energií sa premietlo do cien najzákladnejšej suroviny, a preto MPRV SR z balíka mimoriadnej pomoci EÚ umožní čerpať 5,239 milióna eur a dodatočnú vnútroštátnu pomoc vo výške 10,478 milióna eur, čiže celková pomoc pre výrobcov v poľnohospodárskom sektore predstavuje vyše 15,7 milióna eur. Výzva na výnimočnú pomoc bude spustená do 30. septembra 2022.