Vedenie Apple odporúča nerušiť programy na podporu diverzity

Washington 12. januára (TASR) - Predstavenstvo spoločnosti Apple odporučilo investorom hlasovať proti návrhu časti akcionárov na zrušenie jej programov v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie (DEI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v nedeľu odvolala na interný dokument spoločnosti.



Návrh, aby výrobca iPhonov zvážil zrušenie svojho programu a cieľov v oblasti podpory začlenenia menšín a rôznosti, predložila konzervatívna záujmová organizácia Národné centrum pre výskum verejnej politiky (NACPR). Spomenuté iniciatívy podľa jej názoru ohrozujú povesť a finančné záujmy spoločnosti, ktorá by sa mohla stať vo zvýšenej miere terčom žalôb.



Spoločnosť Apple tieto tvrdenia odmietla, pričom zdôraznila, že má dobre zavedený systém dodržiavania predpisov a návrh nie je potrebný. Iniciatívu označila za nevhodný pokus o zasahovanie do obchodnej stratégie spoločnosti Apple. Apple je zamestnávateľ, ktorý ponúka "rovnaké príležitosti a nediskriminuje pri nábore, prijímaní do zamestnania, školeniach ani povyšovaní," uviedla spoločnosť.



Viaceré popredné spoločnosti v USA vrátane koncernu Meta, vlastníka sociálnych sietí Facebook a Instagram, alebo internetového predajcu Amazon, v poslednom období ukončujú programy na podporu rôznorodosti. Tento trend sa zrýchľuje pred návratom Donalda Trumpa do prezidentského úradu. Agentúra Reuters pripomína, že v rámci jeho Republikánskej strany sa odpor voči takýmto iniciatívam stáva čoraz hlasnejší.



Konzervatívne skupiny odsúdili programy DEI a pohrozili, že budú žalovať spoločnosti, ktoré sa do nich zapájajú. Odvahu im dodalo rozhodnutie Najvyššieho súdu USA z roku 2023, ktoré zrušilo programy zvýhodňovania príslušníkov menšín pri rozhodovaní o prijatí na univerzity. Iniciatívy na podporu začleňovania menšín sa medzi najväčšími americkými korporáciami znásobili po rozsiahlych nepokojoch, ktoré vyvolalo usmrtenie Georgea Floyda a ďalších Afroameričanov pri policajných zásahoch v roku 2020.