Vedenie automobilky Volkswagen a odborári sa priblížili k dohode

Berlín 20. decembra (TASR) - Vedenie Volkswagenu a odborári sa po týždeň trvajúcich rokovaniach posunuli bližšie k uzatvoreniu dohody, ktorá by mala riešiť problémy najväčšej nemeckej automobilky. Či však bude výsledok rokovaní úspešný, zatiaľ nie je isté. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené s diskusiami.



Manažment Volkswagenu rokuje s predstaviteľmi odborového zväzu IG Metall o plánovaných úsporných opatreniach od septembra, pričom v pondelok (16. 12.) sa začalo piate kolo rokovaní. Spory vyvolali plány firmy zatvárať závody v Nemecku a znižovať počty pracovných miest. Podľa vedenia VW je to nevyhnutné, keďže dopyt v Európe klesá a vysoké náklady neumožňujú Volkswagenu konkurovať lacným čínskym vozidlám.



Podľa jedného zo zdrojov, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, sa obidve strany predbežne dohodli. Táto dohoda však stále môže padnúť, keďže s ňou musia súhlasiť predstavenstvo a dozorná rada, ako aj zamestnanci.



Nemecký denník Handelsblatt uviedol, že predbežná dohoda by mala firme umožniť dosiahnuť jej cieľ ušetriť miliardy eur. Ako dodal, napríklad pre závod v Osnabrücku bude spoločnosť hľadať kupca a závod v Drážďanoch prejde zmenami alebo sa zatvorí.



"Posunuli sme sa ďalej," povedal zdroj oboznámený s rokovaniami. Ďalšie dva zdroje tieto informácie potvrdili, jeden z nich však upozornil, že zatiaľ nič nie je isté a dohoda môže stroskotať.