Vedenie automobilky Volkswagen sa zriekne veľkej časti svojich miezd

Wolfsburg 7. januára (TASR) - Vedenie automobilky Volkswagen (VW) sa zriekne veľkej časti svojich miezd, aby tým prispelo k celkovému zníženiu nákladov v rámci koncernu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vedenie by malo do roku 2030 prispieť celkovou sumou viac ako 300 miliónov eur, uviedol člen predstavenstva VW pre ľudské zdroje Gunnar Kilian pre denník Braunschweiger Zeitung. Koľkých manažérov sa rozhodnutie týka, nešpecifikoval, a nevyčíslil ani finančný príspevok predstavenstva. Konštatoval len, že je "neúmerný" vo vzťahu k príspevku manažmentu a zamestnancov.



Krátko pred Vianocami sa spoločnosť a odborová organizácia IG Metall po dlhých vyjednávaniach dohodli na reštrukturalizačnom programe, ktorý počíta so zrušením 35.000 pracovných miest v Nemecku do roku 2030. VW zamestnáva v Nemecku celkovo približne 130.000 ľudí. Programy znižovania nákladov a najnovšia dohoda o mzdách majú znížiť náklady o viac ako 4 miliardy eur ročne. Z tejto sumy pripadá 1,5 miliardy eur na úspory na strane mzdových nákladov.