Vedenie BSK vyrokovalo s A. Doležalom zmeny v železničnom grafikone

Bratislava 12. októbra (TASR) – Zachovanie linky S65 zo Senca do Bratislavy, 30-minútový interval pre nové vlaky obsluhujúce Bratislavský kraj, rýchlejšie regionálne expresy či zohľadnenie výluk v železničnom grafikone. Taký je výsledok stretnutia vedenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina). Informuje o tom kraj na sociálnej sieti.



Najviac pripomienok k návrhu nového grafikonu, ktoré tlmočilo vedenie kraja rezortu dopravy, sa týkalo práve linky S65. Linka zo Senca smerovaná na stanicu Bratislava – Nové Mesto cez Bratislava – predmestie bude zachovaná v rannej a poobednej dopravnej špičke počas pracovných dní.



Územie Bratislavského kraja (Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Veľký Biel, Senec, respektíve Reca) budú prioritne obsluhovať nové vlaky v 30-minútovom intervale smerom na Bratislava hlavná stanica, cez zastávku Vinohrady. "Štartovať budú v Galante. Vďaka tomu budú prázdnejšie," podotýka kraj. Jeden ranný rýchlik zo smeru Nové Zámky zastaví aj v Senci.



Regionálne expresy budú po novom rýchlejšie. Vlak idúci z Nových Zámkov nebude zastavovať v obciach pri Bratislave. To cestujúcim zo vzdialenejších lokalít ušetrí čas. Po novom bude zároveň nový grafikon brať do úvahy aj všetky plánované výluky a obmedzenia, doteraz totiž výluky nezohľadňoval.



Stretnutie sa týkalo aj nedostatku rušňovodičov, čo bol aj jeden z dôvodov, prečo bolo mnoho vlakov v minulosti odrieknutých. "Ministerstvo dopravy zlepšilo platové podmienky rušňovodičov, zvýšilo náborový príspevok a ovára nové školiace pracovisko," poznamenáva kraj na margo tejto problematiky.