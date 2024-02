Vedenie českého ASBIS-u preberá Andrej Buchamer

Bratislava 26. februára (OTS) - Bude tak zodpovedný za dva subjekty pod značkou ASBIS a to v dvoch krajinách, na Slovensku i v Čechách.



K zmene dochádza ku koncu februára z dôvodu ukončenia pôsobenia generálneho riaditeľa Petra Jandíka vo firme na jeho vlastnú žiadosť. Do doby, kým nebude obsadená pozícia nového generálneho riaditeľa v spoločnosti ASBIS CZ, spol. s.r.o., všetky súvisiace výkonné a štatutárne funkcie preberie Andrej Buchamer. ASBIS CZ zostane v kompetencii Andreja Buchamera aj po vymenovaní nového generálneho riaditeľa v Čechách.



„Ďakujem Petrovi i celému českému tímu za úsilie a vedeniu korporácie ďakujem za dôveru. Mojou ambíciou na nasledujúce obdobie je využiť slovenské a české synergie v oblasti biznisu, v odborných kompetenciách i ľudských zdrojoch a nastaviť procesy vo firme tak, aby ešte lepšie pokrývali potreby zákazníkov i trhu Českej republiky. Chcel by som v portfóliu produktov podporiť najnovšie technologické trendy napríklad v oblastiach digitalizácie, robotiky, podnikových IT infraštruktúr alebo služieb s vysokou pridanou hodnotou pre našich obchodných partnerov,“ zdôrazňuje Andrej Buchamer.



Andrej Buchamer



Andrej Buchamer je generálnym riaditeľom ASBIS Slovensko od roku 2015. Pôsobil na viacerých technologických, obchodných a manažérskych postoch. V spoločnosti DNS Slovensko, neskôr v Avnet Technology Solutions zastával pozíciu generálneho riaditeľa. Predtým pôsobil v spoločnostiach GlobalTel alebo Kiwwi Slovakia, ktorá sa neskôr stala súčasťou práve GlobalTel-u. Andrej Buchamer vedie slovenskú pobočku s približne 160 zamestnancami a ročnými tržbami viac ako 350 mil. euro. ASBIS je najväčší distribútor IT na Slovensku.



ASBIS



ASBISc Enterprises PLC (WSE:ASB). ASBIS bol založený v roku 1990. V roku 1995 vznikla holdingová spoločnosť na Cypre so sídlom v Limassole. V roku 1997 ASBIS v regióne EMEA dosahoval tržby už viac ako 100 miliónov USD. V roku 2007 spoločnosť dokončila IPO na Varšavskej burze cenných papierov. Dnes má ASBIS kancelárie vo viac ako 30 krajinách a zamestnáva vyše 2 500 ľudí. ASBIS si kladie za cieľ pokračovať vo svojom raste, prinášať nové technológie na viac miest a zároveň zasahovať viac ľudí na tejto ceste.