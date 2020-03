Vedenie Decodomu vyhlásilo mimoriadnu celozávodnú dovolenku

Topoľčany 15. marca (TASR) – Vedenie spoločnosti Decodom Topoľčany vyhlásilo mimoriadnu celozávodnú dovolenku pre výrobný závod v Topoľčanoch i pre všetkých 17 maloobchodných predajní Decodom na Slovensku. Opatrenie, ktorým chce firma prispieť k obmedzeniu šírenia nákazy nového koronavírusu, bude platiť od 16. do 22. marca. „Počas tohto obdobia budú všetky predajne Decodom uzavreté. Preventívne rozhodnutie bolo prijaté aj napriek tomu, že zatiaľ nikto z viac ako 1100 zamestnancov spoločnosti nie je COVID-19 pozitívny,“ informoval konateľ spoločnosti Vladimír Šrámek.



Vyhlásením celozávodnej dovolenky chce firma minimalizovať prípadné riziko pre všetkých zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov. „Daný stav je dočasný a po návrate do štandardného režimu bude spolupráca so všetkými partnermi pokračovať ako obvykle. Zároveň je spoločnosť Decodom pripravená poskytnúť okamžitú pomoc pre potreby Slovenska, respektíve pre ministerstvo zdravotníctva, ponukou nábytku na prípadné zariadenie nových liečebných priestorov. Spoločnosť je taktiež pripravená poskytnúť okamžitú pomoc dočasnou ponukou priestorov samostatne stojaceho a oploteného objektu školiaceho strediska firmy v Topoľčanoch,“ skonštatoval Šrámek.