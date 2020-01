Vedenie rezortu financií sa stretne s Česmadom

Bratislava 8. januára (TASR) – Vedenie Ministerstva financií (MF) SR sa v stredu o 14. hodine stretne so zástupcami Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia. Tí začiatkom roka požiadali listom ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) o stretnutie. Informovala o tom riaditeľka tlačového odboru rezortu financií Alexandra Gogová. Témou má byť situácia v sektore cestnej dopravy.



Gogová zdôraznila, že dopravcovia mali a majú dvere na ministerstve financií otvorené. "Nemilo nás preto prekvapilo ich rozhodnutie štrajkovať. Nechceme robiť predvolebné divadlo na ulici. Chceme s autodopravcami konštruktívne rokovať o riešení situácie v doprave, tak ako to bolo doteraz," podotkla.



Zároveň dodala, že už na jeseň minulého roka, v čase pripravovania rozpočtu, prišiel rezort financií s návrhom na podpísanie memoranda medzi ministerstvom a dopravcami, ktoré by načrtlo cestu riešenia situácie v oblasti dopravy. Vedenie rezortu sa preto v stredu o 14. hodine stretne s predstaviteľmi Česmadu, ktorí ministra požiadali o rokovanie. "Nechceme, aby sa zákony v tejto krajine nezodpovedne prijímali cez nátlak a vydieranie iba pár týždňov pred voľbami," poznamenala Gogová.



Súčasne vyčíslila, že celkový výnos daní a poplatkov z dopravy na Slovensku je 2,3 % HDP, čo je rovnaká úroveň ako priemer Európskej únie (EÚ). "Podľa štúdie Európskej komisie je zaťaženie nákladnej cestnej dopravy daňami a poplatkami (pri rovnakej hmotnosti tovaru a prejdenej vzdialenosti 1000 kilometrov) na Slovensku o 14 % nižšie, ako je priemer V4, a porovnateľné s priemerom EÚ," doplnila.



Česmad začiatkom tohto roka oslovil premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) aj ministra financií s otvoreným listom a žiadosťou o stretnutie. Dôvodom je kritický stav v oblasti cestnej dopravy. Podľa združenia je totiž tento sektor dlhodobo vo výrazne negatívnej konkurenčnej pozícii voči okolitým krajinám.



"Česmad Slovakia vyzýva premiéra SR spoločne s ministrom financií na okamžité riešenie kritickej situácie v sektore cestnej dopravy, ktorý zamestnáva takmer 60.000 zamestnancov a vytvára 4,8 % HDP krajiny. Osobitne ide o daň z motorových vozidiel, mýtny systém a daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku," priblížila hovorkyňa združenia Martina Baumann. Česmad považuje štrajk, ktorý v utorok (7. 1.) vyhlásila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS), za opodstatnený, uprednostňuje však rokovanie.



Od utorka sa koná štrajk autodopravcov, ktorý vyhlásila UNAS. Únia konštatuje, že štrajk považuje za krajné riešenie, a hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Od predstaviteľov štátu očakáva konštruktívne riešenia, a to 50 % zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta. Požaduje rokovanie s vládou SR o predložených požiadavkách.