< sekcia Ekonomika
Vedenie pošty podľa KDH údajne šikanuje zamestnancov
Ľudia nám tiež píšu, že chýbajúcich pracovníkov suplujú kolegovia. Tí potom vykonávajú viacero pozícií naraz, konštatoval podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj I. Janckulík.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Podnety od zamestnancov Slovenskej pošty hovoria o personálnom podstave, neúmernom pracovnom zaťažení, pribúdajúcej administratíve a kontrolách zameraných na formálne pochybenia. Upozornilo na to opozičné KDH, ktoré žiada vysvetlenie postupu vedenia spoločnosti a informácie o platoch a odmenách jej vrcholového manažmentu. Slovenská pošta túto kritiku odmieta.
„Ľudia nám tiež píšu, že chýbajúcich pracovníkov suplujú kolegovia. Tí potom vykonávajú viacero pozícií naraz. Namiesto personálneho posilnenia navyše prichádzajú ďalšie kontroly, pri ktorých sa hľadajú chýbajúce pečiatky, podpisy a iné formálne nedostatky. Takto sa moderná a konkurencieschopná pošta budovať nedá. Zamestnanci nemôžu donekonečna suplovať zlyhania manažmentu a ešte byť trestaní za to, že pri enormnom pracovnom zaťažení nestíhajú plniť pribúdajúce administratívne povinnosti,“ konštatoval podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janckulík (KDH).
Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám preto požiadal Slovenskú poštu o sprístupnenie údajov o platoch a odmenách vrcholového manažmentu. Na 4. augusta tiež zvolal rokovanie parlamentného výboru k tejto téme. Od vedenia spoločnosti a príslušného ministerstva bude žiadať vysvetlenie pracovných podmienok zamestnancov, kritérií rušenia pobočiek aj riešení, ktoré štát ponúkne dotknutým obciam a ich obyvateľom.
„Verejnosť má právo vedieť, za akú odmenu vedenie vykonáva túto arogantnú transformáciu. Na jednej strane máme preťažených zamestnancov, zhoršovanie služieb a zatváranie pobočiek, na druhej strane manažment, ktorý musí niesť zodpovednosť za výsledky svojich rozhodnutí,“ doplnil Janckulík.
Slovenská pošta v reakcii odmietla, aby sa jej zamestnanci, klienti a poštové služby stali predmetom predvolebného politického boja založeného na všeobecných tvrdeniach, domnienkach a ničím nepodložených obvineniach. „Dodržiavanie Zákonníka práce, Podnikovej kolektívnej zmluvy a ochrana práv zamestnancov sú pre vedenie Slovenskej pošty nedotknuteľné. Ak ktokoľvek disponuje konkrétnymi informáciami o porušovaní pracovnoprávnych predpisov, vyzývame ho, aby ich bezodkladne predložil Slovenskej pošte alebo príslušným kontrolným orgánom s uvedením konkrétnej prevádzky, dátumu alebo opisu udalosti. Každý takýto podnet dôsledne preveríme,“ zdôraznila hovorkyňa firmy Eva Peterová.
Zároveň však poukázala na to, že kontroly pracovísk sú štandardnou súčasťou riadenia každej veľkej spoločnosti. Ich cieľom je zabezpečiť kvalitné služby, ochranu majetku firmy, dodržiavanie interných pravidiel a bezpečné pracovné prostredie. Slovenská pošta ich preto bude vykonávať aj naďalej.
Spoločnosť tiež odmietla tvrdenia o údajnom systematickom preťažovaní zamestnancov, čo podľa nej dokazujú aj štatistiky. „Počet doručovaných zásielok poštovými doručovateľmi klesol od roku 2020 takmer o polovicu, pričom klesá aj počet zákazníckych operácií na pobočkách. Napríklad v Banskej Bystrici klesol počet doručovaných zásielok z viac ako 418.000 kusov mesačne na približne 182.000 kusov. Priemerný počet transakcií vybavených jedným zamestnancom za deň klesol z 229 na 116,“ vyčíslila Peterová.
Dôvodom tohto vývoja je skutočnosť, že od roku 2018 klesol celkový objem poskytovaných poštových služieb o 62 %, listových zásielok o 59 %, poštových poukazov o 64 % a produktivita práce o 50 %. Priemerná mzda zamestnancov za rovnaké obdobie však vzrástla približne o 60 %, vyzdvihla hovorkyňa. „Prispôsobovanie počtu pracovníkov reálnemu objemu práce a kumulovanie pracovných činností preto nie je šikanovanie zamestnancov, ale štandardný princíp efektívneho riadenia každej zodpovednej spoločnosti,“ doplnila.
„Ľudia nám tiež píšu, že chýbajúcich pracovníkov suplujú kolegovia. Tí potom vykonávajú viacero pozícií naraz. Namiesto personálneho posilnenia navyše prichádzajú ďalšie kontroly, pri ktorých sa hľadajú chýbajúce pečiatky, podpisy a iné formálne nedostatky. Takto sa moderná a konkurencieschopná pošta budovať nedá. Zamestnanci nemôžu donekonečna suplovať zlyhania manažmentu a ešte byť trestaní za to, že pri enormnom pracovnom zaťažení nestíhajú plniť pribúdajúce administratívne povinnosti,“ konštatoval podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janckulík (KDH).
Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám preto požiadal Slovenskú poštu o sprístupnenie údajov o platoch a odmenách vrcholového manažmentu. Na 4. augusta tiež zvolal rokovanie parlamentného výboru k tejto téme. Od vedenia spoločnosti a príslušného ministerstva bude žiadať vysvetlenie pracovných podmienok zamestnancov, kritérií rušenia pobočiek aj riešení, ktoré štát ponúkne dotknutým obciam a ich obyvateľom.
„Verejnosť má právo vedieť, za akú odmenu vedenie vykonáva túto arogantnú transformáciu. Na jednej strane máme preťažených zamestnancov, zhoršovanie služieb a zatváranie pobočiek, na druhej strane manažment, ktorý musí niesť zodpovednosť za výsledky svojich rozhodnutí,“ doplnil Janckulík.
Slovenská pošta v reakcii odmietla, aby sa jej zamestnanci, klienti a poštové služby stali predmetom predvolebného politického boja založeného na všeobecných tvrdeniach, domnienkach a ničím nepodložených obvineniach. „Dodržiavanie Zákonníka práce, Podnikovej kolektívnej zmluvy a ochrana práv zamestnancov sú pre vedenie Slovenskej pošty nedotknuteľné. Ak ktokoľvek disponuje konkrétnymi informáciami o porušovaní pracovnoprávnych predpisov, vyzývame ho, aby ich bezodkladne predložil Slovenskej pošte alebo príslušným kontrolným orgánom s uvedením konkrétnej prevádzky, dátumu alebo opisu udalosti. Každý takýto podnet dôsledne preveríme,“ zdôraznila hovorkyňa firmy Eva Peterová.
Zároveň však poukázala na to, že kontroly pracovísk sú štandardnou súčasťou riadenia každej veľkej spoločnosti. Ich cieľom je zabezpečiť kvalitné služby, ochranu majetku firmy, dodržiavanie interných pravidiel a bezpečné pracovné prostredie. Slovenská pošta ich preto bude vykonávať aj naďalej.
Spoločnosť tiež odmietla tvrdenia o údajnom systematickom preťažovaní zamestnancov, čo podľa nej dokazujú aj štatistiky. „Počet doručovaných zásielok poštovými doručovateľmi klesol od roku 2020 takmer o polovicu, pričom klesá aj počet zákazníckych operácií na pobočkách. Napríklad v Banskej Bystrici klesol počet doručovaných zásielok z viac ako 418.000 kusov mesačne na približne 182.000 kusov. Priemerný počet transakcií vybavených jedným zamestnancom za deň klesol z 229 na 116,“ vyčíslila Peterová.
Dôvodom tohto vývoja je skutočnosť, že od roku 2018 klesol celkový objem poskytovaných poštových služieb o 62 %, listových zásielok o 59 %, poštových poukazov o 64 % a produktivita práce o 50 %. Priemerná mzda zamestnancov za rovnaké obdobie však vzrástla približne o 60 %, vyzdvihla hovorkyňa. „Prispôsobovanie počtu pracovníkov reálnemu objemu práce a kumulovanie pracovných činností preto nie je šikanovanie zamestnancov, ale štandardný princíp efektívneho riadenia každej zodpovednej spoločnosti,“ doplnila.