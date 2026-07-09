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Vedenie skupiny Volkswagen zvažuje zatvorenie 4 závodov v Nemecku
Nemecké výrobné závody budú podľa plánov vedenia spoločnosti údajne využívané na iné účely.
Autor TASR
Berlín 9. júla (TASR) - Vedenie automobilovej skupiny Volkswagen (VW) zvažuje možnosť zastavenia výroby v štyroch závodoch v Nemecku, napísal vo štvrtok týždenník Spiegel s odvolaním sa na zdroje v dozornej rade spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
V roku 2031 by sa mala výroba zastaviť v závodoch vo Zwickau a Emdene, v roku 2032 v Hannoveri a v roku 2034 v závode dcérskej spoločnosti Audi v Neckarsulme. V týchto závodoch pracuje približne 40.000 ľudí. O možnom sprísnení úsporného programu rokuje vo štvrtok predstavenstvo a dozorná rada koncernu. Modely, ktoré v súčasnosti schádzajú z montážnych liniek v Nemecku, sa v budúcnosti majú vyrábať v krajinách východnej Európy, konkrétne v Maďarsku a na Slovensku, uviedol Spiegel.
Nemecké výrobné závody budú podľa plánov vedenia spoločnosti údajne využívané na iné účely. Nevylučuje sa ani ich predaj zbrojárskym podnikom. Koncom júna časopis Manager Magazin informoval, že Volkswagen plánuje v najbližších rokoch po celom svete zrušiť až 100.000 pracovných miest.
V roku 2031 by sa mala výroba zastaviť v závodoch vo Zwickau a Emdene, v roku 2032 v Hannoveri a v roku 2034 v závode dcérskej spoločnosti Audi v Neckarsulme. V týchto závodoch pracuje približne 40.000 ľudí. O možnom sprísnení úsporného programu rokuje vo štvrtok predstavenstvo a dozorná rada koncernu. Modely, ktoré v súčasnosti schádzajú z montážnych liniek v Nemecku, sa v budúcnosti majú vyrábať v krajinách východnej Európy, konkrétne v Maďarsku a na Slovensku, uviedol Spiegel.
Nemecké výrobné závody budú podľa plánov vedenia spoločnosti údajne využívané na iné účely. Nevylučuje sa ani ich predaj zbrojárskym podnikom. Koncom júna časopis Manager Magazin informoval, že Volkswagen plánuje v najbližších rokoch po celom svete zrušiť až 100.000 pracovných miest.