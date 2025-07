Vedenie štátu by mohlo mať limity pri nákupe služobných automobilov

Bratislava 30. júla (TASR) - Prezident SR, premiér, ako aj ministri by mohli mať cenové limity pri nákupe služobných automobilov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS). Prezident by podľa Viskupičovho návrhu mohol mať limit na nákup auta 90.000 eur, premiér 60.000 eur a člen vlády 48.000 eur. Účinnosť novely sa navrhuje na 1. januára 2026.



„Cieľom predloženého návrhu je stanoviť limity na výdavky na obstaranie osobných automobilov pre prezidenta SR, pre členov vlády, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie. Návrh sa primárne zameriava predovšetkým na limity pre vozidlá pre prezidenta SR a pre členov vlády, keďže tieto doteraz neboli nikde upravené,“ uviedol v dôvodovej správe predkladateľ.



Pre prezidenta SR sa podľa návrhu stanovuje limit na úrovni 90.000 eur, pre predsedu vlády SR na úrovni 60.000 eur a pre členov vlády na úrovni 48.000 eur. Pre iné funkcie návrh niektoré súčasné sumy oproti súčasnému stavu mierne znižuje.



„Všetky uvedené sumy bez nadmerného zaťažovania štátneho rozpočtu umožňujú nákup dostatočne reprezentačných, výkonných a pritom plne postačujúcich vozidiel. V súčasnosti je problematika obstarávania osobných automobilov pre štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie upravená len v podzákonnej norme, a síce v nariadení vlády o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami,“ dodal poslanec NR SR.