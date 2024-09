Vedenie Volkswagenu a odbory začali v stredu rozhovory o prepúšťaní

Hannover 25. septembra (TASR) - Vedenie Volkswagenu (VW) a odbory, ktoré zastupujú zamestnancov v Nemecku, začali v stredu kritické rozhovory o drastických plánoch znižovania nákladov. Odbory sľúbili "tvrdý odpor". TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Najväčšia európska automobilka začiatkom tohto mesiaca šokovala zamestnancov, keď uviedla, že zvažuje bezprecedentný krok - zatvorenie tovární v Nemecku.



To nahnevalo odbory, ktoré obviňujú vedenie koncernu zo zlého riadenia a z uprednostňovania zisku pred budovaním udržateľnej budúcnosti.



Odborový zväz IG Metall, ktorý zastupuje veľkú časť zamestnancov VW, v stredu pred začiatkom stretnutia žiadal vedenie o podrobnosti o možnom prepúšťaní. Spoločnosť však neposkytla ďalšie informácie, ako napríklad to, ktoré závody by mohli byť zatvorené.



"Odpovede očakávame dnes," povedal Thorsten Gröger, hlavný vyjednávač IG Metall.



Gröger varoval, že pracovníci sú pripravení brániť sa škrtom a presadzovať svoje požiadavky činmi.



"Sme len na začiatku sporu s firmou. Ide do tuhého," povedal s tým, že štrajk môže prísť kedykoľvek po 1. decembri.



IG Metall musí tiež rokovať aj o nových pracovných zmluvách pre 130.000 zamestnancov hlavnej značky VW v Nemecku po tom, čo skupina začiatkom tohto mesiaca zrušila dohodu o garancii pracovných miest. Tá od polovice 90. rokov zabezpečovala zamestnanosť v šiestich závodoch v západnom Nemecku.



VW začiatkom tohto mesiaca upozornil, že nemôže vylúčiť hromadné prepúšťanie alebo zatváranie závodov ako súčasť úsporného plánu. Poukázal pritom na vysoké náklady na energie a pracovnú silu v Nemecku.



Problémy vo Volkswagene zasiahli vládu kancelára Olafa Scholza v čase, keď domáca ekonomika zápasí s ťažkosťami. Po šokujúcom vyhlásení Volkswagenu sa rokovania o novej platovej dohode posunuli o mesiac dopredu.



Daniela Cavallová, šéfka zamestnaneckej rady vo VW, varovala, že odbory majú stále "silný vplyv" vo Volkswagene.



"Vo Volkswagene sú ziskovosť a istota pracovných miest rovnakými cieľmi," povedala v prejave pred budovou v Hannoveri, kde sa zhromaždilo asi 3000 zamestnancov.



Pripustila, že VW "momentálne zažíva vážne problémy z ekonomického hľadiska", ale dodala, že zamestnanci boli v minulosti "ochotní pristúpiť ku kompromisom".



Volkswagen tvrdo zasiahli vysoké výrobné náklady, prechod na elektrické vozidlá a rastúca konkurencia na kľúčovom trhu v Číne.



Arne Meiswinkel, ktorý vedie rokovania za Volkswagen, uviedol, že automobilka čelí "vážnej situácii".



"Hrozí nám, že nás predbehne zahraničná konkurencia. Musíme preto konať, aby sme zostali konkurencieschopní, musíme teraz spoločne komplexne reštrukturalizovať Volkswagen," vyhlásil.



Stredajšie prvé kolo rozhovorov má za cieľ zhodnotiť "východiskovú situáciu", dodal.