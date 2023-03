Vedenie Volkswagenu bude rokovať o výstavbe nového závodu v USA

Berlín 1. marca (TASR) - Dozorná rada nemeckej automobilky Volkswagen bude v piatok (3. 3.) rokovať o plánoch výstavby nového závodu v Spojených štátoch. Uviedli to v stredu dva zdroje oboznámené so situáciou, pričom jeden z nich uviedol, že dozorná rada by projekt mala schváliť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako povedal jeden zo zdrojov, v závode by sa mali vyrábať autá značky Scout, ktorou si chce Volkswagen ukrojiť časť amerického trhu s pickupmi a off-roadmi. Volkswagen už skôr uviedol, že tieto autá budú navrhované a vyrábané v USA, pričom s produkciou by sa malo začať v roku 2026.



K najnovším informáciám sa vedenie Volkswagenu nevyjadrilo. Predtým firma oznámila, že rozhodnutie o výstavbe závodu pre autá spomínanej značky zatiaľ nepadlo.



Volkswagen v súčasnosti rozširuje svoj závod v meste Chattanooga v americkom štáte Tennessee. Ako však už v máji uviedol zdroj oboznámený so situáciou pre agentúru Reuters, značka Scout si vyžaduje novú platformu a závod v Chattanooge nemá na to dostatok priestoru.