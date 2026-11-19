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Vedenie Volkswagenu chce zmrazenie platov a flexibilný pracovný čas
Automobilka, ktorá za 3. štvrťrok vykázala stratu takmer 6 miliárd eur, plánuje náklady zredukovať aj zrušením bonusu vyplácaného buď v hotovosti, alebo vo forme plateného voľna.
Autor TASR
Wolfsburg 19. novembra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen predložila pred mzdovými rokovaniami s odbormi svoje návrhy na zníženie nákladov. Tie zahrnujú zmrazenie miezd a flexibilný pracovný čas. Informovala o tom agentúra Reuters.
S cieľom znížiť výrobné náklady chce najväčšia európska automobilka zmraziť platy na najbližšie dva roky. Odborová organizácia IG Metall však požaduje ich zvýšenie aspoň o 5 %, takže sa dá očakávať, že dôjde k stretu názorov, ktorý môže vyvrcholiť na začiatku budúceho roka štrajkami.
Automobilka, ktorá za 3. štvrťrok vykázala stratu takmer 6 miliárd eur, plánuje náklady zredukovať aj zrušením bonusu vyplácaného buď v hotovosti, alebo vo forme plateného voľna. Zároveň chce presadiť možnosť predĺžiť v prípade potreby pracovnú dobu bez zvýšenia platov.
Vzťahy medzi vedením VW a odbormi, ktoré majú v rámci firemnej štruktúry automobilky veľký vplyv na stratégiu spoločnosti, naštrbil reštrukturalizačný program generálneho riaditeľa Olivera Blumeho. Jeho súčasťou je zrušenie zhruba 100.000 pracovných miest. Zamestnanci VW pohrozili štrajkom v januári po tom, ako firma vypovedala takmer všetky mzdové dohody s odbormi.
Vedenie Volkswagenu a predstavitelia IG Metall začnú nové mzdové rokovania v utorok 24. novembra v meste Emden. V ňom sa nachádza jeden zo štyroch závodov, ktorý by automobilka mohla po roku 2030 v rámci reštrukturalizácie zatvoriť.
S cieľom znížiť výrobné náklady chce najväčšia európska automobilka zmraziť platy na najbližšie dva roky. Odborová organizácia IG Metall však požaduje ich zvýšenie aspoň o 5 %, takže sa dá očakávať, že dôjde k stretu názorov, ktorý môže vyvrcholiť na začiatku budúceho roka štrajkami.
Automobilka, ktorá za 3. štvrťrok vykázala stratu takmer 6 miliárd eur, plánuje náklady zredukovať aj zrušením bonusu vyplácaného buď v hotovosti, alebo vo forme plateného voľna. Zároveň chce presadiť možnosť predĺžiť v prípade potreby pracovnú dobu bez zvýšenia platov.
Vzťahy medzi vedením VW a odbormi, ktoré majú v rámci firemnej štruktúry automobilky veľký vplyv na stratégiu spoločnosti, naštrbil reštrukturalizačný program generálneho riaditeľa Olivera Blumeho. Jeho súčasťou je zrušenie zhruba 100.000 pracovných miest. Zamestnanci VW pohrozili štrajkom v januári po tom, ako firma vypovedala takmer všetky mzdové dohody s odbormi.
Vedenie Volkswagenu a predstavitelia IG Metall začnú nové mzdové rokovania v utorok 24. novembra v meste Emden. V ňom sa nachádza jeden zo štyroch závodov, ktorý by automobilka mohla po roku 2030 v rámci reštrukturalizácie zatvoriť.