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Vedenie Volkswagenu navrhne ukončenie produkcie v štyroch závodoch
Ako prvé by sa v danom roku uzatvorili závody v Emdene a Zwickau.
Autor TASR
Berlín 1. septembra (TASR) - Predstavenstvo nemeckej automobilky Volkswagen plánuje predložiť dozornej rade tento týždeň návrh na uzatvorenie štyroch nemeckých závodov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na nemecký ekonomický týždenník WirtschaftsWoche.
Podľa týždenníka chce vedenie VW navrhnúť dozornej rade, aby sa produkcia v štyroch domácich závodoch, o ktorých sa v posledných týždňoch diskutuje, ukončila, a to postupne od roku 2031. Ako prvé by sa v danom roku uzatvorili závody v Emdene a Zwickau. V roku 2032 by nasledoval závod v Hannoveri a nakoniec v roku 2034 závod v meste Neckarsulm.
Rokovanie dozornej rady Volkswagenu je naplánované na piatok 4. septembra. Hovorca VW sa k informáciám odmietol vyjadriť.
V poslednom augustovom týždni absolvovalo vedenie automobilky schôdzky v niekoľkých mestách so zástupcami zamestnancov, aby prediskutovali situáciu firmy a riešenia na zvýšenie konkurencieschopnosti. Výkonný riaditeľ Oliver Blume už viackrát upozornil, že Volkswagen dopláca na americké dovozné clá, geopolitickú situáciu, rastúci tlak čínskych automobiliek aj vysoké vlastné náklady. Už v júli pripustil, že okrem pôvodne plánovaného zrušenia 50.000 miest nie je vylúčené zrušenie ani ďalších 50.000 pozícií.
Minulý týždeň v rámci série rokovaní so zamestnancami navštívil závod v Zwickau. Uviedol síce, že v otázke zatvorenia závodov ešte nepadlo konečné rozhodnutie, zároveň však zopakoval, že ako pre závod v Zwickau, tak pre závody v Hannoveri, Emdene a Neckarsulme nevidí spoločnosť po roku 2030 životaschopné využitie.
Podľa týždenníka chce vedenie VW navrhnúť dozornej rade, aby sa produkcia v štyroch domácich závodoch, o ktorých sa v posledných týždňoch diskutuje, ukončila, a to postupne od roku 2031. Ako prvé by sa v danom roku uzatvorili závody v Emdene a Zwickau. V roku 2032 by nasledoval závod v Hannoveri a nakoniec v roku 2034 závod v meste Neckarsulm.
Rokovanie dozornej rady Volkswagenu je naplánované na piatok 4. septembra. Hovorca VW sa k informáciám odmietol vyjadriť.
V poslednom augustovom týždni absolvovalo vedenie automobilky schôdzky v niekoľkých mestách so zástupcami zamestnancov, aby prediskutovali situáciu firmy a riešenia na zvýšenie konkurencieschopnosti. Výkonný riaditeľ Oliver Blume už viackrát upozornil, že Volkswagen dopláca na americké dovozné clá, geopolitickú situáciu, rastúci tlak čínskych automobiliek aj vysoké vlastné náklady. Už v júli pripustil, že okrem pôvodne plánovaného zrušenia 50.000 miest nie je vylúčené zrušenie ani ďalších 50.000 pozícií.
Minulý týždeň v rámci série rokovaní so zamestnancami navštívil závod v Zwickau. Uviedol síce, že v otázke zatvorenia závodov ešte nepadlo konečné rozhodnutie, zároveň však zopakoval, že ako pre závod v Zwickau, tak pre závody v Hannoveri, Emdene a Neckarsulme nevidí spoločnosť po roku 2030 životaschopné využitie.