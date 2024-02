Vedením Zväzu cestovného ruchu je poverený R. Berkes

Bratislava 1. februára (TASR) - Vedením Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR je poverený jeho viceprezident a prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes. Vo vedení zväzu zastúpi doterajšieho prezidenta Mareka Harbuľáka, ktorý sa bude venovať agende cestovného ruchu ako štátny tajomník na novovznikajúcom Ministerstve cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.



Nový rezort vzniká od 1. februára. Ministrom cestovného ruchu a športu je Dušan Keketi (nominant SNS). Štátnymi tajomníkmi budú Marek Harbuľák a Ján Krišanda, rozhodla vo štvrtok vláda.



ZCR je profesijné zoskupenie, ktoré je partnerom pre štátne a samosprávne orgány a zastrešuje mnohé organizácie, zväzy a združenia v oblasti cestovného ruchu na Slovensku. "Dôvera mojich kolegov ma zaväzuje, aby som čo najlepšie zastupoval záujmy cestovného ruchu na Slovensku. Teší ma, že odborníci na novom ministerstvo pomôžu, aby sa turizmus na Slovensku rozvíjal a mal cielenú podporu a pomoc," uviedol Berkes.



"Nová pozícia je pre mňa výzvou, ako využiť moje odborné skúsenosti a vedomosti i komplexnú znalosť odvetvia na to, aby sa pomenovali a riešili špecifické problémy odvetvia," konštatoval v súvislosti s prechodom na nové ministerstvo Harbuľák.



Záujmové združenia, krajské a okresné oblastné organizácie cestovného ruchu, prevádzkovatelia ubytovacích, stravovacích i ďalších služieb spojených s turizmom podľa ZCR podporujú nové ministerstvo, ktoré má zastrešiť a garantovať rozvoj v tejto oblasti a prispieť tak k prosperite regiónov a celej krajiny.



Pozícia Slovenska na globálnom aj európskom trhu sa oslabila najmä po pandémii a viacerých krízach, aj v súvislosti s vojnovými konfliktami, upozornil zväz. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, investičný dlh vo viacerých zložkách cestovného ruchu, neúplné informácie a dáta o tom, ako využiť a nasmerovať nové trendy v turizme, spôsobili podľa ZCR znižovanie konkurencieschopnosti Slovenska.



"Zabezpečenie flexibilného zberu dát a ich využitie na plánovanie rozvoja Slovenska je garanciou rovnakého a zodpovedného prístupu pre všetky subjekty zainteresované v cestovnom ruchu. Medzi priority patrí efektívna a udržateľná podpora, ktorá by pomohla riešiť aj ekologické úlohy pri rozvoji, na čo potrebuje dostupné financovanie. To znamená aj plánovanie efektívneho vzdelávania a posilnenie pracovného trhu," zhodnotil ZCR.