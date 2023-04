Vedúci ekonomický index v USA klesol na takmer 2,5-ročné minimum

Washington 20. apríla (TASR) - Vedúci ekonomický index v USA pokračoval v marci v poklese, pričom tempo poklesu sa prudko zrýchlilo a index dosiahol najnižšiu hodnotu za takmer 2,5 roka. Vývoj prekvapil aj ekonómov, ktorí počítali iba s miernym zrýchlením poklesu. Najnovšie údaje, ktoré zverejnil inštitút Conference Board, znamenajú výrazné zhoršenie vyhliadok americkej ekonomiky. Informoval o tom portál RTTNews.



Inštitút uviedol, že kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, klesol v marci o 1,2 % po februárovom poklese o 0,5 %. Ekonómovia očakávali, že pokles dosiahne 0,4 %, pričom vychádzali z predbežných údajov za mesiac február, ktoré poukazovali na pokles LEI o 0,3 %. Index sa v marci, navyše, dostal na najnižšiu úroveň od novembra 2020.



Podľa ekonómov z Conference Board zaznamenalo negatívny vývoj viacero komponentov indexu, čo je problém posledných šiestich mesiacov. Vzhľadom na to Conference Board predpokladá, že ekonomické problémy sa v nasledujúcich mesiacoch zintenzívnia a rozšíria do viacerých oblastí ekonomiky, čo by v polovici roka mohlo viesť k recesii.