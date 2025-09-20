Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vedúci ekonomický index v USA klesol omnoho výraznejšie, než sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Washington 20. septembra (TASR) - Vedúci ekonomický index v USA zaznamenal v auguste pokles, pričom tempo poklesu výrazne prekonalo očakávania. To naznačuje, že americká ekonomika smeruje do náročnejšieho obdobia. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil výsledky prieskumu inštitútu Conference Board.

Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, klesol v auguste o 0,5 %. To je výrazný obrat po júlovom vývoji, keď po revízii údajov zaznamenal index rast o 0,1 %.

Augustový vývoj je zároveň podstatne horší, než predpokladali ekonómovia. Tí očakávali pokles iba o 0,1 %, čo bol aj pôvodný údaj za mesiac júl.

LEI zaznamenal najvýraznejší pokles od apríla tohto roka, čo signalizuje ešte viac komplikácií pre americkú ekonomiku v nasledujúcom období,“ povedala Justyna Zabinska-La Monica z Conference Board. Dodala, že z 10 čiastkových komponentov LEI iba vedúci úverový index (LCI) a ceny akcií hlavný index v auguste aj za posledných šesť mesiacov podporili.

Za šesťmesačné obdobie medzi februárom a augustom zaznamenal LEI prepad o 2,8 %. To je podstatne výraznejšie tempo poklesu než za predchádzajúce šesťmesačné obdobie, za ktoré klesol o 0,9 %.
.

