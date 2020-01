Vedúci ekonomický index v USA klesol viac, než sa predpokladalo

Washington 24. januára (TASR) - Vedúci ekonomický index v USA zaznamenal koncom minulého roka pokles, pričom jeho tempo bolo výraznejšie, než sa očakávalo. Uviedol to inštitút Conference Board.



Podľa inštitútu kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, klesol v decembri o 0,3 %. V novembri zaznamenal rast o 0,1 %, čo predstavuje revíziu smerom nahor, keď pôvodné informácie poukazovali na novembrovú stagnáciu indexu.



Decembrový vývoj LEI bol horší, než očakávali analytici. Tí s poklesom počítali, predpokladali však, že dosiahne 0,2 %.



Ako povedal Ataman Ozyildirim z Conference Board, po započítaní údajov za december zaznamenal vedúci ekonomický index pokles v štyroch z posledných piatich mesiacov. "Najmä ukazovatele výrobného sektora naznačujú, že tento sektor bude v slabom výkone pokračovať," uviedol.



"Na druhej strane, finančné podmienky a vyhliadky spotrebiteľov, čo sa týka vývoja ekonomiky, sú aj naďalej pozitívne. To by malo v prvých mesiacoch tohto roka zabezpečovať rast hospodárstva na približne 2-percentnej úrovni," dodal Ozyildirim.