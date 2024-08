Vedúci ekonomický index v USA klesol v júli viac, než sa očakávalo

Washington 20. augusta (TASR) - Vedúci ekonomický index v USA pokračoval v júli v poklese, pričom tempo poklesu bolo omnoho výraznejšie než v predchádzajúcom mesiaci a výraznejšie aj v porovnaní s očakávaniami. Poukázal na to najnovší prieskum inštitútu Conference Board. Informovala o tom agentúra DPA.



Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, klesol v júli o 0,6 % po tom, ako v júni zaznamenal pokles o 0,2 %. Ekonómovia s ďalším poklesom indexu počítali, očakávali však, že sa zrýchli iba na 0,3 %.



Inštitút však okrem toho uviedol, že LEI za šesťmesačné obdobie končiace sa júlom 2024 klesol o 2,1 %. To znamená spomalenie tempa poklesu v porovnaní so šesťmesačným obdobím končiacom sa januárom 2024, za ktoré pokles dosiahol 3,1 %. V tejto súvislosti Justyna Zabinska-La Monica z Conference Board uviedla, že aj keď LEI pokračuje v poklese, vývoj za šesťmesačné obdobie nesignalizuje pre americkú ekonomiku v nasledujúcich mesiacoch recesiu.