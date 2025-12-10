< sekcia Ekonomika
Vedúci ekonomický index v USA klesol
Autor TASR
Washington 10. decembra (TASR) - Vedúci ekonomický index v USA zaznamenal v septembri ďalší pokles, pod čo sa veľkou mierou podpísali zhoršené ekonomické očakávania spotrebiteľov aj podnikateľov. Najnovšie údaje naznačujú slabšiu ekonomickú aktivitu na prelome rokov. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil výsledky prieskumu inštitútu Conference Board.
Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, klesol v septembri o 0,3 %. To je rovnaké tempo poklesu ako v auguste, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, keďže pôvodný odhad poukazoval na pokles LEI o 0,5 %. Nepriaznivý obrat v auguste po júlovom raste tak nebol taký výrazný.
Za pokračujúcim poklesom hlavného indexu sú najmä horšie očakávania zo strany spotrebiteľov aj firiem, uviedla na margo údajov za september Justyna Zabinska-La Monica z Conference Board. Okrem spotrebiteľských a podnikateľských očakávaní sa negatívne pod vývoj LEI podpísal aj počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Naopak, pozitívne na vývoj indexu pôsobili ceny akcií.
Za šesťmesačné obdobie do konca septembra zaznamenal LEI pokles o 2,1 %. Tempo poklesu sa tak v porovnaní s predchádzajúcim šesťmesačným obdobím prudko zrýchlilo, keďže za predchádzajúcich šesť mesiacov klesol LEI o 1,3 %. Zabinska-La Monica dodala, že takýto vývoj signalizuje v závere tohto a na začiatku budúceho roka slabšiu ekonomickú aktivitu.
