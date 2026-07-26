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Vedúci ekonomický index v USA po predchádzajúcom raste v júni klesol
Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, klesol v júni o 0,2 %.
Autor TASR
Washington 26. júla (TASR) - Po aprílovom a májovom raste sa vedúci ekonomický index v Spojených štátoch vrátil v júni k poklesu, pričom pokles prekonal odhady ekonómov. Informovali o tom portál RTTNews a čínska agentúra Sin-chua, ktoré zverejnili výsledky prieskumu inštitútu Conference Board.
Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, klesol v júni o 0,2 %. V máji zaznamenal rast o 0,1 %.
Výsledok je horší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí síce s poklesom počítali, avšak iba o 0,1 %. „Za poklesom LEI sú najmä slabé spotrebiteľské očakávania a nižší počet vydaných stavebných povolení,“ povedala Justyna Zabinska-La Monica z Conference Board. „Na druhej strane, vysoké firemné investície súvisiace s umelou inteligenciou (AI) by mali podporovať ekonomickú aktivitu,“ dodala.
Viacerí ekonómovia sú však presvedčení, že čo sa týka AI, ekonomika je uprostred investičnej bubliny. Ak je ich názor správny, investičný rozmach v tomto sektore nemusí predstavovať udržateľný spôsob podpory ekonomickej aktivity.
Spoluzakladateľ Centra pre ekonomický a politický výskum Dean Baker pre agentúru Sin-chua povedal, že aj keď sa nedá odhadnúť, ako dlho tento boom potrvá, keď bublina praskne, stiahne ekonomiku do recesie. Ďalším problematickým faktorom je vojna v Iráne. „Ak bude pokračovať dlhšiu dobu, ceny ropy pôjdu nahor, čo výrazne spomalí tempo rastu ekonomiky. To by s veľkou pravdepodobnosťou mohlo rovnako stlačiť ekonomiku do recesie,“ dodal Baker.
Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, klesol v júni o 0,2 %. V máji zaznamenal rast o 0,1 %.
Výsledok je horší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí síce s poklesom počítali, avšak iba o 0,1 %. „Za poklesom LEI sú najmä slabé spotrebiteľské očakávania a nižší počet vydaných stavebných povolení,“ povedala Justyna Zabinska-La Monica z Conference Board. „Na druhej strane, vysoké firemné investície súvisiace s umelou inteligenciou (AI) by mali podporovať ekonomickú aktivitu,“ dodala.
Viacerí ekonómovia sú však presvedčení, že čo sa týka AI, ekonomika je uprostred investičnej bubliny. Ak je ich názor správny, investičný rozmach v tomto sektore nemusí predstavovať udržateľný spôsob podpory ekonomickej aktivity.
Spoluzakladateľ Centra pre ekonomický a politický výskum Dean Baker pre agentúru Sin-chua povedal, že aj keď sa nedá odhadnúť, ako dlho tento boom potrvá, keď bublina praskne, stiahne ekonomiku do recesie. Ďalším problematickým faktorom je vojna v Iráne. „Ak bude pokračovať dlhšiu dobu, ceny ropy pôjdu nahor, čo výrazne spomalí tempo rastu ekonomiky. To by s veľkou pravdepodobnosťou mohlo rovnako stlačiť ekonomiku do recesie,“ dodal Baker.