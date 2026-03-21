Vedúci ekonomický index v USA pokračoval v poklese aj na začiatku roka
Autor TASR
Washington 21. marca (TASR) - Vedúci ekonomický index v USA pokračoval v poklese aj na začiatku tohto roka, tempo poklesu sa však zmiernilo. Ešte pozitívnejšie údaje vykázal index za šesťmesačné obdobie, za ktoré sa jeho pokles v porovnaní s predchádzajúcimi šiestimi mesiacmi zmiernil na polovicu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili výsledky prieskumu inštitútu Conference Board.
Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj ekonomiky Spojených štátov v nasledujúcich šiestich mesiacoch, klesol v januári o 0,1 %. V poslednom mesiaci minulého roka predstavoval pokles 0,2 %.
„LEI pokračoval v januári v poklese, za čím je najmä ďalšie zhoršenie spotrebiteľských očakávaní. Slabšie sa však vyvíjali aj niektoré ďalšie ukazovatele v rámci LEI ako napríklad počet vydaných stavebných povolení,“ povedala Justyna Zabinska-La Monica z Conference Board.
Na druhej strane, za ostatných šesť mesiacov do januára tohto roka zaznamenal LEI výrazne slabšie tempo poklesu než za predchádzajúce šesťmesačné obdobie. Klesol o 1,3 %, zatiaľ čo za predchádzajúcich šesť mesiacov pokles predstavoval 2,6 %. Zabinska-La Monica uviedla, že k tomu prispel fakt, že až sedem z 10 čiastkových komponentov indexu zaznamenalo za šesť mesiacov zlepšenie.
