Vedúci ekonomický index v USA v apríli klesol

Washington 17. mája (TASR) - Americkú ekonomiku pravdepodobne v blízkej budúcnosti čaká spomalenie. Oznámil to inštitút Conference Board, ktorého údaje zverejnil v piatok portál RTTNews.



Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index, LEI), ktorý predpovedá vývoj najväčšej svetovej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, v apríli klesol o 0,6 % po tom, ako sa v marci znížil o 0,3 %. K aprílovému negatívnemu vývoju prispelo zhoršenie výhľadu spotrebiteľov, slabšie nové objednávky a pokles nových stavebných povolení, uviedla Justyna Zabinska-La Monica z Conference Board. "Okrem toho prvýkrát od októbra minulého roka poskytli negatívny príspevok aj ceny akcií," dodala.



Hlavný index sa za šesť mesiacov od októbra 2023 do apríla 2024 znížil o 1,9 %, čo je výrazne menej ako pokles o 3,5 % v predchádzajúcom šesťmesačnom období. Vývoj indexu síce nesignalizuje blížiacu sa recesiu, stále však poukazuje na vážne prekážky rastu v budúcnosti, upozornil inštitút.



"Očakáva sa totiž, že zvýšená inflácia, vysoké úrokové sadzby, rastúce zadlženie domácností a vyčerpané pandemické úspory budú aj v roku 2024 naďalej zaťažovať ekonomiku," priblížila Zabinská-La Monica. "V dôsledku toho predpokladáme, že rast reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) sa v období od 2. do 3. štvrťroka 2024 spomalí pod 1 %," uzavrela analytička.