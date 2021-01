Vedúci ekonomický index v USA vzrástol, rast sa však opäť spomalil

Washington 28. januára (TASR) - Vedúci ekonomický index v USA pokračoval v závere minulého roka v raste, rast sa však opäť spomalil. To znamená, že ekonomika by mala v nasledujúcom období rásť, tempo zotavovania sa však bude zmierňovať. Informoval o tom inštitút Conference Board.



Podľa Conference Board kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, vzrástol v decembri o 0,3 % po 0,7-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Je to ďalšie spomalenie rastu, keďže v októbri rast dosiahol 0,8 %. Výsledok je však v súlade s odhadmi analytikov.



"K miernemu rastu prispeli takmer všetky čiastkové ukazovatele, až na počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti a spotrebiteľské očakávania," uviedol Ataman Ozyildirim z Conference Board. Zároveň dodal, že aj keď opätovný rast počtu infikovaných novým koronavírusom a slabý trh práce zostávajú hlavnou prekážkou pre rast ekonomiky, Conference Board predpokladá, že v 1. kvartáli by ekonomika mohla vzrásť minimálne o 2 %.