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Vedúci ekonomický index v USA v októbri nečakane klesol
Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj ekonomiky Spojených štátov v nasledujúcich šiestich mesiacoch, klesol v októbri o 0,3 %.
Autor TASR
Washington 19. novembra (TASR) - Vedúci ekonomický index v Spojených štátoch zaznamenal minulý mesiac nečakaný pokles. Ovplyvnilo ho niekoľko ukazovateľov, najmä počet vydaných stavebných povolení, ktorý bol najnižší za približne 6,5 roka. Informoval o tom inštitút Conference Board.
Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj ekonomiky Spojených štátov v nasledujúcich šiestich mesiacoch, klesol v októbri o 0,3 %. V septembri sa jeho hodnota nemenila a analytici očakávali, že v tomto trende bude pokračovať aj v októbri.
„Za októbrovým poklesom LEI je najmä výrazný pokles počtu vydaných stavebných povolení,“ povedala Justyna Zabinska-La Monica z Conference Board. „Ich počet bol najnižší od mája 2020,“ dodala.
Okrem tohto ukazovateľa sa nepriaznivo vyvíjali aj niektoré ďalšie z celkovo 10 komponentov LEI. Patria k nim spotrebiteľské očakávania či priemerný počet hodín odpracovaných vo výrobe.
Na druhej strane, šesťmesačná miera rastu LEI zotrvala v pozitívnych číslach, čo signalizuje pokračovanie rastu americkej ekonomiky. Conference Board očakáva tento rok rast reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,3 % a na budúci rok o 2,1 %.
Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj ekonomiky Spojených štátov v nasledujúcich šiestich mesiacoch, klesol v októbri o 0,3 %. V septembri sa jeho hodnota nemenila a analytici očakávali, že v tomto trende bude pokračovať aj v októbri.
„Za októbrovým poklesom LEI je najmä výrazný pokles počtu vydaných stavebných povolení,“ povedala Justyna Zabinska-La Monica z Conference Board. „Ich počet bol najnižší od mája 2020,“ dodala.
Okrem tohto ukazovateľa sa nepriaznivo vyvíjali aj niektoré ďalšie z celkovo 10 komponentov LEI. Patria k nim spotrebiteľské očakávania či priemerný počet hodín odpracovaných vo výrobe.
Na druhej strane, šesťmesačná miera rastu LEI zotrvala v pozitívnych číslach, čo signalizuje pokračovanie rastu americkej ekonomiky. Conference Board očakáva tento rok rast reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,3 % a na budúci rok o 2,1 %.