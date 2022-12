Vedúci zastúpenia EK: Výdavkové limity by mali byť súčasťou rozpočtu

Bratislava 8. decembra (TASR) – Európska komisia zatiaľ neposudzuje možné zvrátenie splnenia míľnika zavedení výdavkových limitov do štátneho rozpočtu, nakoľko sa o zákone roka ešte v parlamente nehlasovalo. Výdavkové limity by však mali byť v rozpočte zakomponované, uviedol pre novinárov na štvrtkovej konferencii venovanej Plánu obnovy a odolnosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha. Slovensku hrozí za nedodržanie vlastného záväzku v pláne obnovy zastavenie platieb.



"Môžete mať nejaký paragraf v rozpočte a môžete mať zároveň nejaký paragraf, ktorý ho v nejakej situácii môže zastaviť. Ale nemôže sa stať, že by výdavkové limity v tom návrhu neboli," povedal Šucha. Vláda v stredu navrhla zmenu zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého nemusí výdavkové limity uplatniť, pokiaľ je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov. Predložený rozpočet, o ktorom by sa malo v parlamente hlasovať na budúci týždeň, však limity neobsahuje.



Šucha, podobne ako vedúca pracovnej skupiny pre obnovu a odolnosť Európskej komisie Céline Gauer, zdôraznil, že plán obnovy je kontrakt medzi EÚ a Slovenskou republikou. Míľniky, za ktoré Slovensko dostáva peniaze, sú súčasťou kontraktu a akákoľvek ich zmena znamená jeho otvorenie. "Ak prídete so zmenou, tak zmena bude trvať veľmi dlho, bude veľmi komplikovaná. Tým ohrozujete celé čerpanie, lebo limit prvý polrok 2026 je nemenný," dodal Šucha.



Výnimkou sú podľa šéfa zastúpenia EK stavebné ciele ohrozené vysokou infláciou a nárastom cien materiálov. Tie sa podľa neho dajú zredukovať, no takýto postup neplatí všeobecne. "To je veľmi výnimočné, ale ak by ste chceli povedať, mám tu nejakú investíciu, ale ja ju nechcem, tak to znamená úplná zmena kontraktu a negociácia odznova," dodal.