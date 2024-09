Vek žiadateľov o vydanie preukazu na železničné vozidlo sa môže znížiť

Bratislava 24. septembra (TASR) - Požadovaný vek pre osoby žiadajúce o vydanie preukazu rušňovodiča platného na území Slovenska by sa mal znížiť na 19 rokov. Zároveň by sa mali zjednodušiť podmienky na prevádzkovanie špeciálnych dráh. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o dráhach, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.



Rezort dopravy zmeny navrhol na základe poznatkov z praxe. "Návrh zákona zavádza nový inštitút licencie na zachádzanie na železničnú infraštruktúru, keďže ako ukázala aplikačná prax, doterajšie požiadavky pre prevádzkovateľov vlečiek, ktorí zachádzajú na železničnú sieť, sú neprimerane prísne," uviedol v predkladacej správe.



Zároveň by malo dôjsť k prerozdeleniu špeciálnych dráh na tri kategórie. Prvou kategóriou je metro, čo vytvára legislatívny základ pre jeho prípadnú výstavbu v budúcnosti. Druhou kategóriou sú lokálne dráhy, ktoré zahŕňajú koľajové dráhy slúžiace na regionálnu verejnú osobnú dopravu. Posledným typom sú turisticko-hospodárske dráhy. Sem patria všetky historické lesné, poľné a detské železničky, ktorých hlavným účelom nie je každodenná preprava cestujúcich.



Novela má zjednodušiť proces vydávania preukazu na vedenie dráhového vozidla s cieľom znížiť administratívnu záťaž dopravcov. Zmena zákona by mala zároveň sprehľadniť proces činností v oblasti železničných dráh, ktoré sú v súčasnosti upravené vo vnútroštátnej legislatíve na základe transponovania smernice Európskej únie.