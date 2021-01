Veľa bánk v eurozóne podceňuje úverové straty, varoval Stournaras

Atény 17. januára (TASR) - Veľa bánk v eurozóne podceňuje úverové straty, ktoré pravdepodobne utrpia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. A úrady pre dohľad nad bankami sa tento rok zamerajú na kvalitu aktív. Upozornil na to člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Jannis Stournaras.



Stournaras, ktorý je aj guvernérom gréckej centrálnej banky, sa domnieva, že mnoho bánk v euroregióne podceňuje straty z úverov v dôsledku pandémie, najmä pokiaľ ide o klientov, ktorí v súčasnosti využívajú odklad splátok.



Poukázal pritom na to, že kvalita aktív európskych veriteľov bude tento rok v centre pozornosti príslušných úradov pre dohľad.



Napriek predpokladanému ekonomickému oživeniu v roku 2021 v bankovom sektore podľa neho pretrvávajú zvýšené riziká.



Ďalšia vlna pandémie a nové kolo reštriktívnych opatrení v celej Európe by mohli viesť k dlhšej a hlbšej recesii spojenej s vlnou firemných bankrotov, rastom zlyhaných úverov a stratou pracovných miest, poznamenal.



Stournaras uviedol, že nízke úrokové sadzby spolu s pomalým hospodárskym oživením predstavujú pre európske banky veľkú výzvu "s jasnými dôsledkami na ich základnú ziskovosť a kapacitu generovať kapitál".