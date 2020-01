Veľa firiem neuhrádza faktúry úmyselne, tvrdí štúdia

Bratislava 27. januára (TASR) - Neuhradené platby od zákazníkov, ale aj využívanie dodávateľských úverov sú najčastejšie dôvody zlej platobnej disciplíny medzi biznisovými zákazníkmi (B2B). Vysoké percento však tvoria aj prípady úmyselného nezaplatenia. Ukázala to štúdia skupiny EOS.



Viac ako polovica opýtaných v segmente B2B (55 %) konštatovala, že neuhradené platby od vlastných zákazníkov im bránia plniť si finančné záväzky. Medzi západoeurópskymi krajinami je tento dôvod častý najmä v Španielsku či Belgicku. Vo východnej Európe to bolo hlavne Rumunsko a Slovensko.



Využívanie dodávateľských úverov považuje za príčinu neuhrádzania faktúr celkovo 51 % B2B zákazníkov. Pochádzajú najmä zo Španielska, Dánska, Rumunska a Chorvátska.



Čo sa týka Slovenska, ako dôvod neplatenia podľa štúdie vedú neuhradené platby od vlastných zákazníkov (65 %) nasledované využívaním dodávateľských úverov (58 %). Až 46 % opýtaných firiem na Slovensku považuje za príčinu zlej platobnej disciplíny nedostatočnú personálnu kapacitu, potom je to insolventnosť (41 %), ale častou je aj úmyselné nezaplatenie (36 %).



"Pokiaľ ide o úmyselné neplatenie, ale aj iné dôvody, je na mieste zamyslieť sa nad využívaním externých služieb inkasných spoločností,“ uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko. Tie podľa neho pomôžu riešiť problémy s dlžníkmi a podnikatelia sa môžu plne sústrediť na gro svojej podnikateľskej činnosti.