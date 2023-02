Velič: Na opravu miestnych komunikácií treba zachovať štátne dotácie

Bratislava 3. februára (TASR) - Dotačný mechanizmus, ktorý pomôže rekonštruovať samosprávam miestne komunikácie i z prostriedkov štátneho rozpočtu, by mal byť zachovaný aj v rámci novelizovaného zákona o podpore regionálneho rozvoja. Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Dušan Velič to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii, v ktorej poukázal na dôležitosť štátnych peňazí ako doplnkového zdroja pri financovaní renovácie infraštruktúry miest a obcí.



"Eurofondy, žiaľ, nie sú všeliek a nie je možné ich použiť na všetko, napríklad je to problematické v prípade urgentných opráv miestnych komunikácií," upozornil Velič. "Práve peniaze zo štátnych zdrojov môžu byť v tomto smere veľmi efektívnym a rýchlym nástrojom, ktorý mestám a obciam pomôže," dodal štátny tajomník MIRRI. Odvolal sa pritom na dotácie, poskytnuté MIRRI v rámci podpory regionálneho rozvoja v minulých rokoch, ktoré podľa jeho slov pomohli operatívne opraviť stovky kilometrov miestnych komunikácií v približne 160 obciach, primárne v najmenej rozvinutých okresoch.



Súčasťou prípravy novely zákona o regionálnom rozvoji má byť aj finančný mechanizmus, ktorý umožní vyhlasovať podobné výzvy v budúcnosti. "Diskutujeme s Ministerstvom financií (MF) SR o tom, aký objem peňazí si štát vie predstaviť na takéto akútne riešenia problémov. Verím, že nájdeme porozumenie a v tomto systéme budem pokračovať," dodal.



Predloženie návrhu novely zákona o podpore regionálneho rozvoja na rokovanie vlády Velič očakáva vo veľmi krátkom čase. Uistil, že na príprave legislatívy spolupracuje MIRRI aj so strešnými organizáciami samospráv.