Veľká Británia a India uzavreli dohodu o voľnom obchode

Londýn 6. mája (TASR) - Veľká Británia a India v utorok uzavreli rozsiahlu dohodu o voľnom obchode. Pre Londýn znamená podstatne nižšie clá na vývoz automobilov, ginu a whisky do bývalej britskej kolónie. India bude profitovať napríklad z nižších ciel na oblečenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dohoda medzi piatou a šiestou najväčšou ekonomikou sveta bola uzavretá po troch rokoch rokovaní. Jej cieľom je zvýšiť do roku 2040 bilaterálny obchod o ďalších 25,5 miliardy libier (29,5 miliardy eur). Obchod medzi oboma krajinami mal v minulom roku hodnotu 41 miliárd GBP. Clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom zasiahli aj Spojené kráľovstvo vrátane tamojšieho automobilového priemyslu. Nová dohoda stanovuje aj kvóty týkajúce sa vývozu automobilov. Obe krajiny sa tiež usilujú o bilaterálne dohody so Spojenými štátmi s cieľom odstrániť niektoré Trumpove clá, ktoré narušili systém globálneho obchodu.



Rozhovory o dohode o voľnom obchode medzi Indiou a Britániou sa pôvodne začali v januári 2022 a symbolizovali snahu Londýna o nezávislú obchodnú politiku po vystúpení z Európskej únie. Rokovania opakovane viazli, keďže Británia mala od ich otvorenia štyroch rôznych premiérov a minulý rok sa v oboch krajinách konali parlamentné voľby.



(1 EUR = 0,8515 GBP)