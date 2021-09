Veľká Británia sa nemôže pripojiť k veľkým obchodným dohodám

Washington/Londýn 25. septembra (TASR) - Veľká Británia nemá aktuálne žiadnu nádej na pripojenie sa k veľkým obchodným dohodám, uviedol šéf pre obchodnú politiku združenia BritishAmerican Business Emanuel Adam.



"Pripojenie sa k trans-pacifickej dohode CPTPP a predovšetkým k severoamerickej USMCA nie je realistické, prinajmenšom v blízkej budúcnosti," povedal Adam v rozhovore pre DPA. Priznal, že ešte je stále príliš skoro na to, hovoriť o pripojení k obchodnej dohode medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA). "Tento nápad je však trochu zvláštny."



Britský premiér Boris Johnson dúfal, že Londýn uzavrie dohodu o voľnom obchode s USA, čo je pre Britániu po brexite jedným z dôležitých cieľov. Jej uzavretie sa však vzďaľuje. Americký prezident Joe Biden dal jasne najavo, že takáto dvojstranná dohoda aktuálne nie je prioritou, a takisto kritizoval Londýn za jeho úlohu v spore s Európskou komisiou (EK) týkajúcom sa Severného Írska a porušovania podmienok dohody o brexite.



Po tomto neúspechu britské médiá priniesli správu, že Spojené kráľovstvo sa bude snažiť o pripojenie k USMCA. "Nie je vôbec jasné, či USMCA dovoľuje vstup ďalších partnerov, predovšetkým, ak zoberieme do úvahy, že takéto pripojenie sa by znamenalo nové prerokovanie len pred nedávno ťažko dosiahnutej dohody," uviedol Adam. Tiež upozornil, že Spojené kráľovstvo už má obchodnú dohodu s Kanadou aj Mexikom.



Komplikovaná je tiež situácia okolo trans-pacifického partnerstva CPTPP. "Rokovania o pripojení sa k CPTPP sú ešte len v začiatkoch, ale zámer Číny, ktorá sa chce takisto pokúsiť o vstup, môže celý proces ešte skomplikovať."



Britsko-americká obchodná komora (BritishAmerican Business) požaduje "so zreteľom na fakt, že predbežne sa neuzatvorí obchodná dohoda medzi USA a Veľkou Britániou", aspoň transatlantickú hospodársku spoluprácu. To by znamenalo, že Washington a Londýn by mohli uzatvárať špecifické dohody týkajúce sa napríklad prenosu dát, obchodu s digitálnymi službami a technológiami a podobne, uviedol Adam. To by podľa neho pomohlo malým a stredným firmám. "To by mohlo mať v strednodobom horizonte väčšiu váhu ako dlhé rokovania s neistým výsledkom."