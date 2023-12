Veľká Británia zavedie uhlíkovú daň na dovážané tovary

Londýn 18. decembra (TASR) - Veľká Británia sa chystá zaviesť poplatok za emisie oxidu uhličitého na dovážaný tovar. Opatrenie vstúpi do platnosti v roku 2027 a zabezpečí, že dovoz produktov, ako je železo, oceľ, hliník alebo cement, bude podliehať porovnateľnej uhlíkovej dani ako tovary vyrobené v Británii, oznámilo v pondelok britské ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Uhlíková daň pomôže vyrovnať podmienky vo vzťahoch medzi domácimi a zahraničnými výrobcami a podporí investície do britského priemyslu v záujme znižovania emisií skleníkových plynov, uviedlo ministerstvo.



"Tento poplatok zabezpečí, aby sa na uhlíkovo náročné výrobky zo zahraničia, ako je oceľ a keramika, vzťahovala porovnateľná cena uhlíka ako na výrobky vyrábané v Spojenom kráľovstve, aby sa naše úsilie o dekarbonizáciu premietlo do zníženia globálnych emisií," povedal minister financií Jeremy Hunt.



Poplatky v rámci plánovaného mechanizmu zdaňovania uhlíka na hraniciach budú podľa vlády závisieť od množstva uhlíka vypúšťaného pri výrobe dovážaného výrobku, ako aj od rozdielu medzi cenou uhlíka uplatňovanou v krajine pôvodu, a cenou, ktorú platia porovnateľní výrobcovia v Spojenom kráľovstve. Ministerstvo financií teraz začne viesť konzultácie o pláne na zavedenie poplatku vrátane jeho podoby a realizácie, ako aj presného zoznamu tovarov a výrobkov, na ktoré sa bude vzťahovať.