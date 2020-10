Veľká časť zamestnancov oravskej firmy neprišla v noci do práce

Oravský Podzámok 25. októbra (TASR) – Oravský producent ferozliatin na výrobu ocele, spoločnosť OFZ, má v súvislosti s pilotným testovaním na ochorenie COVID-19 značný výpadok zamestnancov. V noci zo soboty (24. 10.) na nedeľu nenastúpilo do práce 60 percent pracovníkov kritických stredísk. Uviedol to výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok.



Spoločnosť výpadok pracovnej sily očakávala, snažila sa naň vopred pripraviť preventívnym znížením výroby. "Postupne ako nám začali ľudia vypadávať, sme boli nútení výrobu znížiť až o 40 percent, niekedy aj viac - podľa toho, koľko ľudí sme mali k dispozícii na obsluhu pecí," priblížil Klocok.



Tesne pred začiatkom testovania mala spoločnosť výpadok zamestnancov kritických stredísk na úrovni 20 percent. "Keďže vypadávali postupne, dalo sa to zvládnuť. Dnes v noci sme však mali situáciu, keď do práce nenastúpila viac ako polovica zamestnancov. Na jednej zmene ich máme 19, do práce prišlo desať ľudí. Snažíme sa to vykryť v medziach toho, čo nám dovoľuje Zákonník práce, i keď to nie je jednoduché," povedal výkonný riaditeľ. Zdôraznil, že takýto stav sú schopní udržať len niekoľko dní.



Veľká väčšina zamestnancov spoločnosti a ich rodín je podľa Klocoka už pretestovaná. Zatiaľ však nemá presné informácie o tom, koľko z nich bolo pozitívnych, prípadne koľko ich neprišlo do práce z nejakého iného dôvodu.



"Hromadný výpadok pracovnej sily pre OFZ znamená reálnu hrozbu, že budeme musieť odstaviť jednu z pecí. To by nás stálo od 250.000 do 500.000 eur. Pokiaľ by došlo k nekontrolovanému odstaveniu výroby, škody by boli nedozerné," upozornil výkonný riaditeľ.