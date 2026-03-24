Veľká noc bude tento rok drahšia, vhodné je nákupy plánovať vopred
Spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 3,7 %.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Veľkonočné sviatky budú pre slovenské domácnosti aj v tomto roku o niečo nákladnejšie, keďže spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 3,7 %. Vhodné je preto plánovať sviatočné nákupy vopred a veľkonočné tradície využiť aj ako príležitosť na rozvoj finančnej gramotnosti detí, odporučil investičný analytik Fingo.sk Matúš Čarný.
„Podľa februárových štatistík spotrebiteľské ceny na Slovensku medziročne vzrástli o 3,7 %. Ceny sa zvýšili vo väčšine výdavkových kategórií domácností, pričom najvýznamnejší vplyv na medziročnú infláciu mali tradične dve najväčšie položky - bývanie vrátane energií, ktoré zdraželo o 6 %, a potraviny s nealkoholickými nápojmi, ktoré vzrástli o 2,7 %. Z potravín najviac zdraželi obilniny, chlieb, mlieko, mliečne výrobky a vajcia, miernejšie potom zelenina, hotové jedlá či ryby. Naopak, ceny mäsa a olejov s tukmi klesli,“ priblížil Čarný.
Poukázal na to, že rast cien sa premieta aj do rodinných rozpočtov, čo domácnosti pocítia aj pri tradičných sviatočných nákupoch. „Potraviny patria dlhodobo medzi najväčšie výdavky domácností, preto sa ich zdražovanie rýchlo prejaví aj pri sviatočných nákupoch. Veľká noc je typická tým, že ľudia nakupujú väčšie objemy potravín naraz, a preto môže aj mierny rast cien znamenať citeľnú záťaž pre rodinný rozpočet,“ upozornil analytik.
Dobrou správou podľa neho je, že Slováci môžu svoje výdavky na potraviny znížiť jednoduchými rozhodnutiami. „Pomôcť môže predovšetkým plánovanie nákupov, sledovanie akcií alebo výber cenovo dostupnejších alternatív,“ vysvetlil Čarný. Vhodné je podľa neho stanoviť si celkový rozpočet na sviatky a pri nákupoch sa držať vopred pripraveného nákupného zoznamu.
Tradičný zvyk „vyšibať si peniaze“ môže mať podľa odborníka aj praktický rozmer. „Veľká noc je ideálnou príležitosťou, ako deťom prirodzene vysvetliť hodnotu peňazí a základy hospodárenia. Časť peňazí si môžu odložiť napríklad do prasiatka alebo na detský účet,“ konštatoval Čarný s tým, že rodičia môžu pri tejto príležitosti ukázať deťom aj princíp investovania.
