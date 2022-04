Veľká noc je príležitosťou na finančné vzdelávanie detí

Bratislava 14. apríla (TASR) - Primárnym zdrojom peňazí pre takmer každé dieťa sú dary od jeho príbuzných. Práve Veľká noc a šibačka sú obdobím, keď môžu dostať vyššiu sumu peňazí. Ak túto situáciu uchopia rodičia za správny koniec, môže to byť príležitosťou, ako správne podporiť finančné vzdelávanie teenagerov, upozornila PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková.



"Finančná gramotnosť mladých rastie spolu s tým, ako často prichádzajú do kontaktu s peniazmi, platobnou kartou, elektronickým bankovníctvom a ďalšími službami," zdôraznila Valko Gáliková. Práve veľkonočné sviatky sú podľa nej príležitosťou, aby rodičia deťom založili účet a vyšibané peniaze, alebo aspoň časť z nich, naň previedli. "Deťom totiž chýbajú praktické skúsenosti s peniazmi, čo je popri nedostatočnej výučbe na školách jedným z kľúčových dôvodov ich priemerných finančných vedomostí," dodala.



Podľa prieskumu 365.bank získajú deti za šibačku najčastejšie po 20 eur. V početnejších rodinách alebo komunitách si tak môžu prísť na slušnú sumu. Vo väčšine prípadov ich dostanú v hotovosti, pričom na účet im ich posiela menej ako desatina rodičov.



Napriek tomu, že u dospelej populácie naberajú na popularite práve bezhotovostné platby, v prípade školákov stále prevláda hotovosť. Takmer polovica žiakov si vyšibané financie odloží doma v hotovosti a ušetrí na neskôr na kúpu niečoho väčšieho. Ďalších 40 % peniaze priebežne míňa na financovanie drobnejších výdavkov a záujmov.



U detí vo veku od osem do 15 rokov je pritom podľa Valko Gálikovej ideálny čas na vzdelávanie a prácu s bezhotovostnými peniazmi. Preto môže byť práve Veľká noc vhodnou príležitosťou na to, ako zmeniť zaužívaný prístup rodičov s cieľom podporiť praktické skúsenosti detí s platobnou kartou, nositeľnými zariadeniami, ale aj službami mobilného bankovníctva. Deti tak získajú potrebnú prax a začnú sa v téme peňazí lepšie orientovať.