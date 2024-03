Veľká noc má pre spotrebiteľov tento rok trpkú príchuť

New York/Brusel 30. marca (TASR) - Veľkonočné sviatky prinášajú tento rok trpké prekvapenie. Čokoládové vajíčka a zajačiky sú totiž drahšie ako kedykoľvek predtým, pretože klimatická zmena ovplyvnila úrodu kakaa aj ceny čokolády. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Približne tri štvrtiny svetovej produkcie kakaa pochádzajú zo západnej Afriky. Ale silné prašné vetry zo Sahary v uplynulých mesiacoch zablokovali slnečné svetlo potrebné na rast bôbov. V predchádzajúcej sezóne zase silné dažde rozšírili plesňové ochorenia. To naštartovalo strmý rast cien kakaa.



Ceny kakaa sa už tento rok zdvojnásobili a v utorok (26. 3.) v New Yorku nakrátko prekročili hranicu 10.000 USD (9249,84 eura) za tonu, čo je historický rekord.



Veľkí svetoví výrobcovia čokolády v Európe a USA už preniesli nárast cien kakaa na spotrebiteľov. Spoločnosť Mondelez International, ktorá vlastní značky Toblerone a Cadbury, minulý rok zvýšila ceny čokolády až o 15 % a v tomto roku zvažuje ich ďalší rast. K podobným opatreniam pristúpili aj konkurenti.



Najviac si to odnášajú spotrebitelia. Britská spoločnosť Which?, ktorá sa zaoberá spotrebiteľskými prieskumami, zistila, že čokoládové veľkonočné vajíčka a zajačiky od značiek Lindt a Toblerone stoja tento rok približne o 50 % viac ako vlani. A niektoré vajíčka sú pritom menšie.



Mnoho pestovateľov viní klimatickú zmenu zo slabej úrody. Kakaovníky rastú len blízko rovníka a sú obzvlášť citlivé na zmeny počasia. Chladné pasáty, ktoré prinášajú prach a blokujú slnečné svetlo potrebné na to, aby stromy kvitli a produkovali bôby, či mesiace dažďov a plesňové infekcie, ktorým sa darí v chladnejšom, vlhkom a zamračenom počasí, zdecimovali úrodu.



Americké združenie maloobchodníkov National Retail Federation očakáva, že výdavky domácností na Veľkú noc zostanú vysoké aj napriek rastúcim cenám sladkostí. Jej najnovší prieskum ukázal, že spotrebitelia by mali túto Veľkú noc minúť 3,1 miliardy USD na čokoládové vajíčka, zajačiky a iné sladkosti. To je pokles z 3,3 miliardy USD pred rokom, ale stále veľká suma.



Vo Švajčiarsku, ktoré je domovom najväčších spotrebiteľov čokolády na obyvateľa na svete, spotreba v minulom roku klesla o 1 % na 10,9 kilogramu na osobu. Pokles sa spájal s rastom maloobchodných cien čokolády. Národný výrobca čokolády Lindt & Sprüngli pritom zaznamenal vyššie zisky a jeho marže v roku 2023 vzrástli na 15,6 % z 15 % v predchádzajúcom roku.



Pre niektoré menšie podniky, ktoré vyrábajú drahšiu, tzv. remeselnú čokoládu, je však ťažké držať krok s prudkým nárastom cien kakaa, zatiaľ čo ich odbyt klesá. Dúfajú tak, že im predaj cez Veľkú noc pomôže udržať sa nad vodou.



(1 EUR = 1,0811 USD)