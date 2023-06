Veľké americké banky prešli záťažovými testami Fedu

Washington 29. júna (TASR) - Najväčšie banky v USA prešli každoročnými záťažovými testami Federálneho rezervného systému (Fed). To naznačuje, že zvládnu aj prudký pokles hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Fed výsledky testu dokazujú, že veľké banky sú "v dobrej pozícii, aby zvládli ťažkú recesiu a pokračovali v požičiavaní domácnostiam a podnikom aj počas recesie".



Banky budú môcť teraz vrátiť prebytočný kapitál akcionárom, pričom výplatné plány budú pravdepodobne oznámené v piatok (30. 6.). Analytici očakávajú, že budú nižšie ako zvyčajne v dôsledku nestáleho ekonomického prostredia.



"Výsledky záťažového testu potvrdzujú, že bankový systém zostáva silný a odolný," uviedol podpredseda Fedu pre dohľad Michael S. Barr, podľa ktorého vzhľadom na riziká je potrebné pokračovať v práci a zabezpečiť, že banky budú odolné voči rôznym ekonomickým scenárom, trhovým šokom a iným stresom.



Test zahŕňal aj možnosť poklesu cien komerčných nehnuteľností o 40 %, pokles cien obytných domov o 38 % a nárast nezamestnanosti na 10 %.



Fed uviedol, že aj keď by banky pri najhoršom scenári utrpeli veľké straty, stále by boli schopné pokračovať v poskytovaní úverov.



Predpokladané straty vo výške 541 miliárd USD (494,61 miliardy eur) zahŕňali straty za vyše 100 miliárd USD z komerčných nehnuteľností a hypoték na bývanie. Predpokladaná miera strát na kancelárskych nehnuteľnostiach bola zhruba trojnásobná v porovnaní s úrovňou počas finančnej krízy v roku 2008 v dôsledku klesajúcich cien kancelárií. Ďalších 120 miliárd USD predstavovali straty z kreditných kariet.



Fed testoval aj možnosť šokov na trhoch a ich vplyv na obchodovanie bánk, pričom výsledky ukázali, že veľké banky sú odolné.



Výsledky testu boli zverejnené niekoľko mesiacov po najhoršej kríze v americkom bankovom systému od roku 2008. V priebehu niekoľkých týždňov skolabovali totiž tri regionálne banky, čo vyvolalo krízu medzi regionálnymi poskytovateľmi úverov.



Niektoré z bánk najviac zasiahnutých krízou, ako napríklad PacWest a Comerica, boli príliš malé na to, aby mohli byť zahrnuté do testu, budú však pravdepodobne čeliť prísnejším kapitálovým požiadavkám.



(1 EUR = 1,0938 USD)