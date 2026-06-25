< sekcia Ekonomika
Veľké americké banky prešli záťažovými testami
Veľké americké banky sú dobre pripravené a majú dostatok finančných zdrojov na zvládnutie prípadnej rozsiahlej recesie.
Autor TASR
Washington 25. júna (TASR) - Veľké americké banky sú dobre pripravené a majú dostatok finančných zdrojov na zvládnutie prípadnej rozsiahlej recesie a ďalšie poskytovanie úverov firmám aj domácnostiam. Uviedla to v týchto dňoch americká centrálna banka (Fed). Výsledky jej prieskumu priniesla agentúra AFP.
Všetkých 32 veľkých bánk, ktoré absolvovali tohtoročné záťažové testy centrálnej banky, nimi podľa Fedu úspešne prešli. Vo všetkých prípadoch mali banky dostatok kapitálu na to, aby boli schopné absorbovať straty v objeme viac než 708 miliárd USD (624,34 miliardy eur).
Pred rokom absolvovalo záťažové testy celkovo 22 veľkých bánk a aj vtedy ich všetky zvládli. V júni minulého roka boli hypotetické straty stanovené na vyše 550 miliárd USD.
Tak ako vlani, aj tento rok záťažové testy zahrnovali rozsiahlu svetovú recesiu so zvýšenou úrovňou stresu na trhoch s komerčnými a rezidenčnými nehnuteľnosťami. Hypotetická kríza počítala s 39-percentným poklesom cien na trhu komerčných nehnuteľností a s 30-percentným poklesom cien nehnuteľností na bývanie. Zároveň počítala s poklesom cien akcií o 58 %. Za týchto okolností by miera nezamestnanosti vzrástla o 5,5 percentuálneho bodu na 10 %, čo by sa odrazilo na výraznom poklese ekonomickej aktivity.
„Tohtoročné záťažové testy poukázali na dostatočnú odolnosť bankového systému,“ reagovala na výsledky testov viceprezidentka Fedu pre dohľad Michelle Bowmanová.
Záťažové testy zaviedli v Spojených štátoch v reakcii na svetovú finančnú krízu v roku 2008. Veľké banky ich podstupujú každý rok, menšie banky každé dva roky.
(1 EUR = 1,134 USD)
Všetkých 32 veľkých bánk, ktoré absolvovali tohtoročné záťažové testy centrálnej banky, nimi podľa Fedu úspešne prešli. Vo všetkých prípadoch mali banky dostatok kapitálu na to, aby boli schopné absorbovať straty v objeme viac než 708 miliárd USD (624,34 miliardy eur).
Pred rokom absolvovalo záťažové testy celkovo 22 veľkých bánk a aj vtedy ich všetky zvládli. V júni minulého roka boli hypotetické straty stanovené na vyše 550 miliárd USD.
Tak ako vlani, aj tento rok záťažové testy zahrnovali rozsiahlu svetovú recesiu so zvýšenou úrovňou stresu na trhoch s komerčnými a rezidenčnými nehnuteľnosťami. Hypotetická kríza počítala s 39-percentným poklesom cien na trhu komerčných nehnuteľností a s 30-percentným poklesom cien nehnuteľností na bývanie. Zároveň počítala s poklesom cien akcií o 58 %. Za týchto okolností by miera nezamestnanosti vzrástla o 5,5 percentuálneho bodu na 10 %, čo by sa odrazilo na výraznom poklese ekonomickej aktivity.
„Tohtoročné záťažové testy poukázali na dostatočnú odolnosť bankového systému,“ reagovala na výsledky testov viceprezidentka Fedu pre dohľad Michelle Bowmanová.
Záťažové testy zaviedli v Spojených štátoch v reakcii na svetovú finančnú krízu v roku 2008. Veľké banky ich podstupujú každý rok, menšie banky každé dva roky.
(1 EUR = 1,134 USD)