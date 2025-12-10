< sekcia Ekonomika
Veľké banky v USA čelia podozreniu z obmedzovania prístupu k službám
Vyšetrovanie sa zameriava na spoločnosti JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank a BMO Bank.
Autor TASR
Washington 10. decembra (TASR) - Deväť najväčších bánk v Spojených štátoch v minulosti obmedzilo poskytovanie finančných služieb niektorým odvetviam v rámci postupu, ktorý sa bežne označuje ako „debanking“, čo znamená odmietnutie služieb z politických dôvodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na americký Úrad pre kontrolu meny (Office of the Comptroller of the Currency, OCC)
Vyšetrovanie sa zameriava na spoločnosti JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank a BMO Bank. Úrad vo svojej predbežnej správe nezverejnil bližšie podrobnosti, ale prisľúbil, že po ukončení prešetrovania voči bankám „vyvodí zodpovednosť“ vrátane možného postúpenia prípadu federálnemu ministerstvu spravodlivosti.
Finančné ústavy podľa vyhlásenia úradu obmedzili prístup k službám pre odvetvia, ktoré súvisia s ropou, zemným plynom, ťažbou uhlia, tabakom, elektronickými cigaretami alebo kryptomenami. Federálna agentúra ďalej informovala, že preveruje „tisíce“ sťažností týkajúcich sa debankingu na základe politických alebo náboženských presvedčení.
