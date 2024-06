Veľké banky v USA plánujú zvyšovať dividendy

New York 30. júna (TASR) - Veľké banky v Spojených štátoch v reakcii na výsledky najnovšieho kola stresových testov plánujú zvyšovať svoje dividendy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Banka JPMorgan Chase v piatok (28. 6.) oznámila, že dividendu za tretí štvrťrok zvýši zo sumy 1,15 dolára (1,07 eura) za akciu na 1,25 USD za akciu. Spoločnosť zároveň s účinnosťou od 1. júla schválila program spätného nákupu akcií v objeme 30 miliárd USD. Bank of America dividendu za nasledujúci štvrťrok zvyšuje na 26 centov z predchádzajúcich 24 centov. V prípade banky Citigroup má dividenda vzrásť z 53 centov na 56 centov za akciu. K obdobným krokom plánujú pristúpiť aj spoločnosti Morgan Stanley a Goldman Sachs.



Americká centrálna banka (Fed) v stredu (26. 6.) oznámila, že všetky najväčšie finančné inštitúty v Spojených štátoch prešli jej záťažovými testami. Banky by tak mali zvládnuť aj silnú recesiu, pričom by ďalej mohli poskytovať úvery spotrebiteľom aj firmám.



Fed tento rok testoval 31 finančných inštitútov. V rámci hypotetického scenára predpokladal, že nezamestnanosť v USA vzrastie na 10 %, hodnota komerčných nehnuteľností sa prepadne o 40 % a ceny rezidenčných nehnuteľností o 36 %. Podľa Fedu by všetky banky dokázali absorbovať straty, pričom ich kapitálové rezervy by zostali nad požadovaným minimom.



(1 EUR = 1,0705 USD)