Veľké časti sveta nie sú pripravené na autá s nulovými emisiami

Tokio 11. novembra (TASR) - Veľké časti sveta nie sú pripravené na vozidlá s nulovými emisiami. Preto Toyota Motor tento týždeň nepodpísala sľub, že do roku 2040 postupne vyradí autá na fosílne palivá. Oznámila to vo štvrtok najväčšia svetová automobilka.



Šesť veľkých výrobcov automobilov vrátane General Motors (GM), Ford, Volvo či Mercedes-Benz, podpísalo Glasgowskú deklaráciu o autách a dodávkach s nulovými emisiami.



Ale Toyota a druhý najväčší výrobca áut na svete Volkswagen (VW), ako aj kľúčové automobilové trhy - Spojené štáty, Čína a Nemecko, to neurobili.



Hovorca Toyoty povedal, že tam, kde existuje energetická a nabíjacia infraštruktúra, ekonomika a zákazníci sú pripravení, "sme pripravení urýchliť a pomôcť s podporou vozidiel s nulovými emisiami".



"Ale v mnohých oblastiach sveta, ako sú Ázia, Afrika, Blízky východ ešte nebolo vytvorené prostredie vhodné na podporu dopravy s nulovými emisiami," upozornil a dodal, "myslíme si, že dosiahnutie pokroku bude trvať dlhšie, preto je pre nás v tejto fáze ťažké zaviazať sa k spoločnému vyhláseniu."



Podľa štúdie, ktorá bola uverejnená v apríli počas výstavy Munich Mobility Show, existujú obrovské globálne rozdiely v nákupe elektrických vozidiel. Ich predaj prudko stúpa v Európskej únii, Číne a Spojených štátoch. Ale kumulatívne registrácie elektrických áut do roku 2020 v Južnej Amerike s viac ako 420 miliónmi obyvateľov boli pod hranicou 18.000 kusov. V Afrike, ktorá je domovom 1,2 miliardy ľudí, boli výlučne v Južnej Afrike, pričom v roku 2020 predstavovali iba 1509 áut.



Volkswagen tiež argumentuje, že tempo zavádzania elektrických vozidiel sa bude "líšiť od regiónu k regiónu". Generálny riaditeľ VW Herbert Diess v stredu (10. 11) na konferencii odmietol záväzok o nulových emisiách. "Stále by mohlo mať zmysel používať autá na fosílne palivo v Latinskej Amerike v roku 2035," povedal Diess.